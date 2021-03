경고 메시지 날린 北, 美 전략적 침묵

[아시아경제 유인호 기자, 뉴욕=백종민 특파원] 조 바이든 미국 행정부가 북한의 감정적 언어 도발에 무대응 전략을 고수하고 있다.

현재 진쟁 중인 미 국무·국방장관의 한일 순방을 계기로 대북정책 방향을 수립해야 하는 만큼 북한을 최대한 자극하지 않으려는 조치로 해석된다.

젠 사키 미국 백악관 대변인은 16일(현지시간) 북한이 한미 연합훈련을 고리로 대미 경고 메시지를 낸 것에 대해 "우리는 북한에서 나온 발언에 직접 언급이나 답변할 것이 없다"고 일축했다.

김여정 북한 노동당 부부장은 16일 한미연합훈련을 비난하면서 바이든 정부를 향해 첫 공개 경고 메시지를 냈다. 바이든 정부 출범에 일절 대응하지 않다가 나온 첫 반응이 한일 순방을 기점으로 한 ‘언어 도발’인 것이다.

사키 대변인은 "지금 당장 우리의 초점은 한반도에서 안보를 포함, 다양한 문제에 관해 우리의 파트너·동맹과 협력하고 조율하는 것"이라고 강조했다.

그는 북한을 자극하지 않도록 수위를 낮추려는 답변이냐는 취지의 질문에 "우리의 목표는 항상 북한에서의 외교와 비핵화에 초점이 맞춰질 것"이라고 답했다.

이어 사키 대변인은 토니 블링컨 국무부 장관과 로이드 오스틴 국방부 장관이 한국과 일본을 순방 중임을 상기한 뒤 역내 안보 문제가 분명히 양국과의 논의 주제가 될 것이라고 설명했다.

한편 미 국무부 측도 김 부부장의 담화에 대한 입장을 묻는 아시아경제 질의에 답하지 않았다. 미국 측의 대북 입장은 이날 보도된 미 정부 내 대북 정책 혼선에 대한 보도에서도 파악된다.

이날 미 NBC뉴스는 현직 행정부 고위 관계자 3명과 전직 고위 인사 1명을 인용해 미 정부가 대북정책 검토가 진행되는 동안에는 북한을 자극하지 않고 수위 조절된 어조를 사용하기로 했다고 보도했다. 이는 백악관 국가안보회의(NSC) 고위 참모 회의에서 결정된 사안이다.

다만 미국의 북핵과 미사일에 대한 우려감은 여전하다. 이날 글렌 밴허크 미군 북부사령관은 상원 군사위에 제출한 청문회 서면답변에서 "북한이 핵무장 대륙간탄도미사일(ICBM)로 미 본토를 위협하는 능력을 입증하기 위한 시도에서 걱정스러운 성공을 거뒀다"며 "김정은 정권은 그런 무기가 미국의 군사 행동을 억제하고 정권의 생존을 보장하는 데 필요하다고 믿는다"고 평가했다.

유인호 기자 sinryu007@asiae.co.kr뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr