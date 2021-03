서울농협·서울축산농협, 화훼 소비 촉진 '꽃 나눔 행사' 개최

[아시아경제 이관주 기자] 농협 서울지역본부는 16일 서울축산농협(조합장 진경만) 본점에서 화훼소비 촉진을 위한 고객 사은 꽃 나눔 행사를 개최했다.

이날 행사는 코로나19로 어려움을 겪고 있는 화훼 농가를 지원하고 봄을 맞아 서울농협 고객들에게 감사하는 마음을 전달하고자 마련됐다.

행사에 참석한 농협 임직원들은 고객들에게 꽃베고니아 화분 150개를 나눠주며 꽃 생활화 등 화훼 소비 촉진에 적극적인 동참을 당부했다.

이대엽 농협 서울지역본부장은 "화훼농가를 생각하면 마음이 무겁다"며 "서울농협은 금융점포, 하나로마트 등을 통해 화훼소비촉진 운동을 적극적으로 전개해 나가겠다"고 말했다.

진경만 서울축산농협 조합장도 "코로나19로 어려움을 겪는 화훼농가를 돕기 위해 서울축산농협에서도 각종 행사시 화훼류를 활용하는 등 적극적으로 소비촉진에 동참하겠다"고 밝혔다.

