11년 만에 미 외교·국방장관 동시 방한…정부 "한미동맹 굳건함 재확인"

[아시아경제 송승윤 기자] 한미 양국이 오는 17일 미국 외교·안보 수장의 방한 기간 북핵 문제와 한미일 공조, 중국을 비롯한 글로벌 이슈를 주요 의제로 다룰 전망이다.

외교부 당국자는 16일 토니 블링컨 국무부 장관과 로이드 오스틴 국방부 장관의 방한과 관련해 "동맹을 복원하고 동맹과 협력을 통해 글로벌 현안에 대한 리더십을 회복하겠다는 바이든 행정부의 강력한 의지가 반영됐다"고 평가했다.

이어 "임기 초 첫 순방지에 한국이 포함된 것은 한미동맹의 중요성과 굳건함을 재확인하고 대내외에 분명히 선언한 것"이라고 덧붙였다. 미국의 국무·국방 장관이 동시에 한국을 찾는 것은 2010년 7월 이후 처음 있는 일이라는 게 이 당국자의 설명이다.

외교부에 따르면 두 장관은 17일 오후 각자 전용기를 타고 한국에 도착해 각각 한미 외교장관과 국방장관 회담을 한다.

다음날인 18일 오전에는 외교부 청사에서 양국 외교·국방 장관이 참석하는 '2+2' 회의를 한다. 이때 정은보 한미 방위비분담금 협상대사와 로버트 랩슨 주한미국대사 대리가 지난 7일 최종 타결된 한미 방위비분담특별협정(SMA) 가서명식을 할 예정이다.

한미 양측은 2+2회의 결과를 담은 공동성명을 채택하고 생중계로 기자회견도 열 예정이다. 외교장관회담과 2+2회의 의제는 한미동맹 현안과 발전 방향, 북핵을 비롯한 한반도 문제, 한미일 공조, 지역 및 글로벌 협력 등 네 가지다.

미국 측이 북핵 문제에 대해 어떤 입장을 밝힐지도 관심이 모아진다. 미국은 현재 대북 정책 검토를 진행 중이며, 방한 기간 한국 측과 의견을 교환한 뒤 수주 내로 검토를 마칠 전망이다. 최근 바이든 행정부는 지난달 중순 이후 북한과 접촉을 시도했지만, 아무런 답을 받지 못한 사실을 공식 확인한 바 있다.

한미 양측은 이번 회담에서 한미일 공조의 중요성을 강조할 것으로 예상된다. 지역 및 글로벌 협력과 관련해서는 대(代)중국 공조와 관련한 미국의 협조 요청이 있을지 주목된다. 지난 12일 열린 미국, 일본, 인도, 호주의 4개국 협의체인 '쿼드'(Quad) 정상회의 결과에 대한 미측의 설명이 있을 수도 있다. 아울러 미국은 중국의 신장 지역 위구르족 탄압 문제 등 인권 문제도 언급할 것으로 예상된다.

중국 문제와 관련해 외교부 당국자는 네 가지 의제 외에 세부 내용까지 미측과 조율하진 않았다고 설명했다. 다만 장관급 대화 성격상 큰 틀에서 다양한 이슈에 대해 논의할 예정이라고 했다. 이밖에 코로나19 방역, 기후변화 대응, 미얀마 사태 등도 논의될 것으로 보인다.

두 장관은 18일 오후에는 청와대에서 문재인 대통령을 예방한다. 이후 블링컨 장관은 청년지도자 및 언론과 화상 간담회를 하고, 오스틴 장관은 서욱 국방부 장관과 함께 현충원을 참배한다. 블링컨 장관은 18일 저녁, 오스틴 장관은 19일 오전 귀국할 예정이다.

