경남도, 5년간 '서비스로봇 공통 플랫폼 사업' 추진

경남로봇랜드 테마파크 내 실증운영으로 조기 상용화 기대

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도는 최근 비대면 경제의 확산으로 로봇 활용에 대한 수요가 증가하는 가운데 서비스로봇 산업 육성에 본격적으로 나선다.

세계 로봇시장은 2019년 306억 달러로 최근 6년 간 연평균 13% 성장하고 있다.

국내 로봇산업 또한 최근 5년 간 연평균 11.2% 증가 추세다.

국내 로봇산업 중 서비스용 로봇의 비중은 11%로 제조용 로봇(59%) 대비 시장 형성의 초기 단계이나 물류, 의료, 가정용 로봇 등 수요가 대폭 증가하고 있다.

경남은 연관 산업 수요가 풍부하고 국가산업단지 등 로봇 산업의 수요처가 집적돼 있는 강점을 통해 향후 비대면 경제를 선도할 서비스로봇산업 성장을 도모할 계획이다.

도는 경남로봇랜드재단을 서비스로봇산업 전담 기관으로 2025년까지 총 176억원의 예산을 투입해 로봇 문화 확산, 로봇콘텐츠 보강, 서비스로봇 사업화 지원, R&D 역량 강화 및 인재 양성 등을 지원한다.

경남로봇랜드재단은 지난해 도내 로봇 기업을 대상으로 수요 맞춤형 서비스로봇 공통플랫폼 개발 지원을 골자로 하는 '서비스로봇 사업화 지원 계획'을 마련했다.

본 사업은 올해부터 2025년까지 '서비스로봇 공통플랫폼 사업화 사업'을 추진해 서비스로봇 공통플랫폼 개발과 사업화를 지원해 서비스로봇 상용화 기반을 조성하는 신규 사업이다.

연차별로는 모빌리티 플랫폼개발, 자율주행 및 충전시스템 개발, HRI(Human-Robot Interaction) 개발, 서비스로봇용 로봇팔 개발, 서비스로봇용 통합관제 시스템 개발을 중점 지원한다.

올해는 '모빌리티 플랫폼개발' 지원을 통해 다양한 실내외 환경에서 이동이 가능한 모빌리티 플랫폼을 연구·개발한다.

내년도 '자율주행 및 충전시스템 개발' 지원을 통해 경남로봇랜드 테마파크에서 실증 운영을 통한 상용화를 도모한다.

'서비스로봇 공통 플랫폼 사업화 사업'에 참여를 희망하는 도내 기업은 경남로봇랜드재단 누리집 공고를 참고해 25일까지 신청하면 된다.

한편 도는 서비스로봇 자문위원회를 구성·운영해 로봇산업의 신수요 창출로 서비스로봇 성장 동력을 마련한다는 계획이다.

