금호석유 계열사 노조 "박삼구 회장 편이었던 박철완의 경영권 장악 우려돼"

[아시아경제 황윤주 기자] 금호석유화학 계열사 3곳의 노조가 박철완 상무의 주주제안에 대해 금호석유화학 경영권 장악 시도라며 우려를 표했다.

금호미쓰이화학, 금호폴리켐 노동조합은 "금호석유화학 계열사 2곳의 노동조합도 금호석유화학 노동조합과 함께 박철완 상무의 경영권 장악을 막기 위해 가능한 모든 조치를 취하겠다"고 밝혔다.

금호미쓰이화학·금호폴리켐 노동조합은 "10여년 전 박삼구 전 회장 측의 무모한 대우건설과 대한통운의 인수로 결국 금호그룹은 갈갈이 찢겨져 나갔고, 우리 화학 2개사 노동자 및 금호석유화학의 노동자들은 그 부실에 대한 책임을 감당해야 했다"며 "당시 박철완 상무는 박찬구 회장이 쫓겨난 틈을 노려 금호그룹 전략경영본부에 입사해 박삼구 전 회장 편에 섰다"고 지적했다.

그러면서 "두 사람은 그룹 재건의 명목으로 경영권을 지키기 위해 멀쩡한 금호미쓰이화학을 경쟁사에 매각하려 했고 실사까지 시도했고, 경영부실에 대한 책임을 지기는커녕 금호폴리켐의 주요 자산까지 매각을 계획해 자신들의 배만 불리려 했다"고 일갈했다.

금호미쓰이·금호폴리켐 노동조합은 "박 상무는 박삼구 전 회장 측이 금호석유화학그룹의 공중분해를 추진하는 동안 그들 편에 서서 우리 노동자들의 삶을 위태롭게 했다"며 "우리 화학 2개사와 노동자들은 그들의 희생양으로 전락할 뻔 했지만 우리 노동자들은 지난 10년 동안 현 경영진과 함께 우리 회사를 지키고 성장시켜왔다"고 강조했다.

금호미쓰이·금호폴리켐 노동조합은 "박철완 상무는 이제 와서 아전인수격으로 금호석유화학그룹을 통째로 삼키려고 하고 있다"며 "박철완 상무의 후안무치한 행태를 강력히 규탄하고, 계열사 상장과 같이 겉만 번지르르한 말을 도의적으로 논할 수 있는 자격이 있는지 되돌아보길 강력히 촉구한다"고 거듭 비판했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr