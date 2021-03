[클릭 e종목]"엔씨소프트, 신규 게임 출시…주가 모멘텀 시작"

NH투자증권 보고서

[아시아경제 이민지 기자] NH투자증권은 16일 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 930,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 935,000 2021.03.16 07:41 장시작전(20분지연) 관련기사 외국인, 4주만에 '사자'…포스코 가장 많이 담아엔씨, 개발자 연봉 1300만원 인상…'김택진 보너스' 800만원도 지급 (종합)엔씨·넷마블 '지분 동맹' 6년 만에 종료 close 에 대해 투자의견 매수와 목표주가 140만원을 유지했다. 게임 업종의 최선호주로 이달 말 신작 게임을 출시해 주가 모멘텀을 확장시킬 것이란 판단에서다. 신작이 성공할 경우 인건비 인상, 확률형 아이템 이슈 등 부정적인 상황에도 주가는 오름세를 보일 것으로 예상된다.

올해 최대 기대작은 ‘블레이드&소울2’는 오는 5월 출시를 앞두고 있다. 리니지 시리즈와는 다른 매력으로 게임 유저들에게 어필할 전망이다. 안재민 NH투자증권 연구원은 “동양풍의 무협 장르로 리니지보다 덜 하드코어해 다양한 유저들에게 인기를 얻을 것”이라며 “ 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 930,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 935,000 2021.03.16 07:41 장시작전(20분지연) 관련기사 외국인, 4주만에 '사자'…포스코 가장 많이 담아엔씨, 개발자 연봉 1300만원 인상…'김택진 보너스' 800만원도 지급 (종합)엔씨·넷마블 '지분 동맹' 6년 만에 종료 close 의 게임 3종이 앱스토어 매출 순위 1~3위를 기록할 것”이라고 설명했다.

‘트릭스터M'은 오는 26일 출시를 앞두고 있다. 사전예약 400만명을 돌파해 예상보다 반응이 좋은 것으로 보인다. 매출 순위 10위권 내 진입 시 실적에도 의미 있게 기여할 것으로 예상된다.

‘리니지2M 대만·일본’은 오는 24일 출시를 앞두고 있다. 대만에선 사전 예약이 일주일 만에 120만명을 넘어섰고, ‘리니지M’과 ‘리니지2:레볼루션’, ‘검은사막’ 등 한국 게임이 좋은 성과를 거두었다는 점에서 기대를 높이고 있다.

신작 성공에 따라 확률형 아이템 확률 공개와 인건비 증가와 관련한 부정적 이슈는 사라질 것으로 예상된다. 게이머들은 확률 공개 여부와 무관하게 게임 아이템을 구매하고 있고, 낮은 확률이라는 것을 알면서도 구매하고 있는 유저가 많기 때문이다. 안재민 연구원은 “임금 상승 이슈와 국회가 추진하고 있는 확률형 아이템 법률안 개정 가능성은 높아졌지만 신규 게임 성공과 함께 대부분 사라질 것”이라고 전했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr