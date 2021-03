이주민 삶 그린 영화 '미나리'…골든글로브 수상 이면엔 차별의 그림자 [강주희의 영상프리즘]

'미나리', 이민자 가족의 보편적 이야기 담은 영화

골든글로브 수상으로 드러난 차별과 편견

[아시아경제 강주희 기자] 한국계 미국인인 정이삭 감독이 연출한 '미나리'는 1980년대 아메리칸드림을 쫓아 미국 아칸소주 농장으로 건너간 한인 이민자 가족의 이야기를 그린 영화입니다.

정 감독의 자전적 경험을 바탕으로 만들어진 영화는 이주민의 삶을 보편적 이야기로 그려내 올해 미 골든글로브 최우수 외국어영화상 수상, 배우 윤여정이 한국 배우 최초로 아카데미(오스카) 여우조연상 후보에 지명되는 등 다양한 영화제와 시상식에서 호평받았습니다.

영화는 제이콥, 모니카 부부가 딸 앤, 아들 데이빗과 함께 원래 살던 캘리포니아로부터 떠나 광활한 농지 한가운데 있는 바퀴 달린 컨테이너에 정착하는 모습에서 시작합니다.

부부는 병아리 감별사로 일하며 근근이 생활하고 있었지만, 제이콥은 한국 채소 농장을 꾸려 성공하겠다는 꿈을 안고 있습니다. 반면, 모니카는 아이들의 교육과 심장질환을 앓고 있는 데이빗을 위해서라도 병원이 가까운 도시에서 안정적으로 살길 원합니다.

더 나은, 새로운 삶을 살기 위해 도시를 떠나 시골에 자리 잡았지만 농장을 꾸리는 일은 고되고, 가족 간 갈등을 조율하는 일도 어려움을 겪습니다. 결국 모니카는 제이콥이 원하는 농장을 할 수 있도록 지원하는 대신 한국에 있는 친정엄마 순자를 미국에 불러오는 것으로 남편과의 갈등을 우선 매듭짓습니다.

그러나 순자는 모니카에겐 안식을 줄 순 있어도 앤과 데이빗에겐 낯선 존재로 다가옵니다. 한국의 문화를 거의 경험해 본 적 없는 남매에게 순자는 기대하던 할머니의 모습과는 거리가 멀었습니다. 데이빗은 인자하지도 않고, 다른 할머니들처럼 쿠키도 구울 줄 모르는 순자를 향해 "할머니는 할머니 같지 않아요"라고 말하며 투정을 부립니다.

가족 내부에서 벌어지는 일들이 서로의 가치관과 문화적 차이에서 비롯한 갈등을 그리고 있다면, 영화는 한편으로 이민자인 제이콥 가족이 미국 사회에서 겪게 되는 차별의 시선을 간접적으로 묘사합니다.

국적은 같을지라도 인종적 동질성이 없는 가족은 미국 사회의 한 구성원이 되려고 시도해도 은근한 벽을 느낍니다. 드넓은 농가에서 의지할 것이라곤 서로밖에 없던 가족은 어느 날 사람들과의 교류를 위해 교회를 찾는데, 이들을 바라보는 사람들의 시선은 겉으론 다정하고 악의가 없음에도 동양인에 대한 편견의 시선이 미묘하게 드러납니다.

데이빗은 교회에서 만난 또래 친구에게서 "네 얼굴은 왜 이렇게 납작해?"라는 소리를 듣고, 앤은 자신 앞에서 중국말을 흉내 내는 친구를 마주합니다. 이 같은 대화는 마음을 나누고 이해할 수 있는 교류로 나아가지 못하고 제이콥과 모니카는 그런 두 자녀를 불안한 시선으로 바라볼 수밖에 없습니다. 결국 가족은 교회를 한번 출석한 것을 끝으로 다시 찾지 않습니다.

'미나리'가 골든글로브 시상식에서 최우수작품상이 아닌 최우수외국어상 후보로 지명된 것은 영화 속 가족이 미국 사회에서 겪은 차별의 시선과 무관하지 않을 것입니다.

'미나리'는 지난달 28일 골든글로브에서 최우수 외국어영화상을 수상했습니다. 미국 영화사인 '플랜B'가 제작을 맡고, 미국 국적의 감독이 연출을 맡았음에도 '대화의 50% 이상이 영어가 아닌 경우 외국어 영화로 분류한다'는 골든글로브 규정에 따라 '미나리'는 최우수작품상에 출품조차 못 했습니다.

일각에선 지난 2010년 영어 비중이 30% 정도 임에도 작품상 후보에 오른 쿠엔틴 타란티노 감독의 '바스터즈: 거친 녀석들'을 언급하며 '미나리'의 외국어영화상 노미네이트는 명백한 차별이라는 비판이 나왔습니다.

권위 있는 시상식에서 수상하게 된 사실은 낭보였지만 마냥 기뻐할 수만은 없는 이유는 미나리의 외국어영화상 수상이 역설적으로 이주민에 대한 차별의 시선을 고스란히 드러냈기 때문일 것입니다.

이와 관련해 정 감독은 수상 소감에서 "'미나리'는 고유한 언어를 배우려는 가족에 관한 이야기"라며 "그 언어는 영어나 외국어로 규정할 수 없는 '진심의 언어'"라고 말하기도 했습니다.

'미나리'는 이처럼 낯선 땅에 정착한 한 가족이 직면한 어려움을 서로의 끈끈한 연대를 통해 극복하는 이야기입니다. 데이빗의 짓궂은 장난과 '할머니 같지 않다'는 불평에도 "프리티 보이", "아이고 내 새끼"를 연발하는 순자의 모습에선 손자들을 향한 무한한 애정이 드러납니다.

투박하고 거칠게만 느껴졌던 할머니에 대해 어느새 앤과 데이빗도 마음을 열게 되고, 데이빗은 순자와 교감하면서 앓고 있던 심장병도 서서히 낫게 됩니다. 순자는 농장 인근 냇가 주변에 한국에서 가져온 미나리 씨를 뿌리면서 말합니다. 미나리는 잡초처럼 아무 데서나 막 자라서 부자든, 가난한 사람이든, 어떤 누구든 다 뽑아먹고 건강해질 수 있다고.

순자의 말은 가족이 낯선 땅에서 겪게 될 시련이 계속되더라도 어디서든 잘 자라는 미나리처럼 꿋꿋이 살아낼 수 있다는 강한 의지와 믿음을 보여줍니다. 이주민 가족의 이야기를 그린 '미나리'가 많은 관객들에게 보편적 공감을 불러일으키는 이유입니다.

여기엔 최우수 외국어영화상 수상작이라는 타이틀로는 결코 설명할 수 없는, 언어와 인종의 경계를 허무는 삶에 대한 올곧은 시선과 태도가 담겨있습니다.

