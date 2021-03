국제유가·환율 상승에…2월 수출입물가 3개월 연속 동반상승

한국은행 '2021년 2월 수출입물가지수'

[아시아경제 김은별 기자] 국제유가와 원·달러 환율이 오르면서 지난달 수출입물가가 전월대비 세 달 연속 동반상승했다. 수출물가의 경우 21개월만에 전년동월대비 상승 전환했다.

16일 한국은행이 발표한 '2021년 2월 수출입물가지수'에 따르면 2월 수출물가는 원·달러 환율이 오르는 가운데 석탄 및 석유제품, 화학제품 등의 수출가격이 오르면서 전월대비 3.1% 상승했다. 3개월 연속 상승세다. 전년동월대비로는 0.2% 올라 21개월만에 상승 전환했다.

원·달러 평균환율은 지난 1월 1097.49원에서 2월엔 1111.72원으로 전월대비 1.3% 상승한 바 있다.

농림수산품 수출물가는 전월비 0.7% 올랐고, 공산품은 전월대비 3.1% 상승했다. 석탄 및 석유제품(13.1%), 화학제품(4.9%) 등이 오른 결과다.

김영환 한은 물가통계팀장은 "글로벌 백신접종 이후에 경기회복 기대감이 있었던데다 미국·중국 등의 경기회복 신호가 나타나며 수출물가가 상승했다"며 "경기회복 초기 물가상승은 기업들의 채산성 회복에 도움이 될 것 같고, 이런 흐름이 지속된다면 경기회복에 긍정적인 신호가 되지 않을까 싶다"고 밝혔다.

수입물가지수도 국제유가가 오르면서 전월대비 3.8% 상승했다. 전년동월대비로는 0.8% 내렸다. 1월 두바이유가는 배럴당 54.82달러를 기록한 데 이어(월평균) 2월엔 60.89달러로 11.1% 상승한 것이 수입물가를 올린 주된 요인이다.

품목별로 보면 광산품(8.3%) 수출물가가 오르면서 원재료는 7.4% 상승했고, 석탄 및 석유제품(7.4%)·화학제품(3.8%) 등이 오르면서 중간재는 3.4% 상승했다. 자본재와 소비재는 전월비 각각 0.8%씩 올랐다.

김은별 기자 silverstar@asiae.co.kr