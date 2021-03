서울시설공단, 인공지능·빅데이터’직원전문교육 도입

16일부터 공단 팀장급 이상 ‘인공지능 트렌드’ 카이스트 김대식 교수 교육

[아시아경제 임철영 기자] 서울시설공단이 임직원들의 인공지능(AI) 및 빅데이터 활용능력 향상을 위해 전문 교육프로그램을 본격 도입한다.

16일 공단은 전세계적으로 AI와 빅데이터가 산업전반에 중요한 기술로 자리잡고 있는 만큼 공공분야에서도 차별화된 대시민서비스를 제공하자는 취지로 이번 교육을 도입한다고 밝혔다.

공단은 지난해부터 4차산업혁명과 관련된 ‘스마트 교육프로그램’을 운영해 왔고, 교육과정에서 직원설문조사 등을 진행했다. 이를 통해 AI 및 빅데이터분석과 관련해 임직원들의 니즈를 반영하고, 공단 유관 업무에서 성과를 낼 수 있는 적절한 교육과정을 개발하기 위해 노력해왔다.

이번 교육은 우선 16일부터 공단 직위자들을 대상으로 ‘인공지능 트렌드 과정’으로 시작한다. 이 과정은 팀장급 이상 간부들이 AI에 대한 이해도를 높이고 이를 전략적으로 활용할 수 있는 마인드와 역량을 향상시키는 과정이다. 김대식 카이스트 교수가 ‘인공지능 시대의 기회와 리스크’를 주제로 강의를 실시한다. 직위자들을 대상으로 한 교육인 만큼 조직 운영의 관점에서 AI를 활용한 공공서비스 개선점 찾기 등이 중심 내용으로 진행될 예정이다.

공단은 또한 AI 및 빅데이터분석과 관련해 임직원들의 이해도 및 활용능력을 배양하기 위해 다음달부터 ‘빅데이터 분석과 이해’, ‘AR 및 VR 이해와 활용’ 등의 교육도 도입해 실시한다. 이밖에 AI 양재 허브, 한국인공지능아카데미 등 외부기관과의 협업을 통해 관련 교육도 진행할 예정이다. 이를 통해 직원들이 업무과정에서 생산되는 데이터를 수집해 조직의 자산으로 만들고 이를 활용해 보다 나은 대시민 서비스를 제공할 수 있도록 관련 교육을 진행할 예정이다.

조성일 이사장은 “디지털 변환의 시대에 차별화된 공공서비스를 제공하기 위해서는 AI 및 빅데이터에 대한 이해도가 높은 인재가 필요하다”며 “시민생활과 밀접한 다양한 시설을 관리하고 있는 서울시설공단에 AI 및 빅데이터 분석기법을 접목해 시민 여러분께 가치있는 공공서비스를 제공하고자 한다”고 말했다.

