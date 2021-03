진중권, 文 대통령 사저 논란 두고 "별 것도 아닌데…비판할 게 그리 없나"

野 향해 쓴소리

"수준들 하고는…저러니 망한 것"

野, 앞서 허위경력 기재·토지형질 변경 의혹 제기

노영민 전 실장 "법대로 진행…확인 끝난 사안"

[아시아경제 임주형 기자] 진중권 전 동양대 교수는 문재인 대통령이 퇴임 후 거주할 사저 부지를 둘러싼 논란에 대해 "별 것도 아닌 것 가지고"라며 "비판할 게 그렇게도 없나"라고 꼬집었다.

진 전 교수는 15일 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "수준들하고는, 저러니 망했다"라며 이같이 말했다.

그는 해당 글에서 문 대통령 사저 부지 관련 내용을 보도한 기사를 공유했다. 이 기사는 '문재인 대통령 사저 796평, 이명박 전 대통령의 2.5배…경호동 건축비는 박근혜 전 대통령의 2배'라는 제목으로, 문 대통령이 거주할 사저와 이명박·박근혜 전 대통령 사저 부지 규모를 비교한 내용이 핵심이다.

기사 내용에 따르면 경남 양산시 하북면 지산리에 조성 중인 문 대통령 사저 부지 면적은 2630.5㎥(약 796평)으로. 이 전 대통령의 서울 강남구 논현동 사저 부지 면적(1023㎥·약 309평), 박 전 대통령의 서울 서초구 내곡동 부지 면적(406㎥·약 123평)과 비교하면 훨씬 큰 것으로 나타났다.

진 전 교수는 해당 기사에 대해 "이런 기사는 사회악"이라고 지적하기도 했다.

한편 문 대통령은 퇴임 후 거주 목적으로 지난해 4월 농지가 포함된 경남 양산 사저 부지를 매입했다. 이에 대해 야당은 농지를 취득하려고 제출한 농업경영계획서가 허위로 작성됐다는 의혹을 제기했다. 농업경영계획서에 따르면 문 대통령의 영농 경력이 11년으로 기재돼 있다는 지적이다.

또 문 대통령이 가격이 저렴한 '농지'로 땅을 산 후 사용 용도를 바꿨다면서 부동산 투기 수법일 가능성이 있다는 의혹도 제기했다.

이와 관련, 윤영석 국민의힘 대변인은 지난 13일 논평을 내고 "농업 경영에 이용할 자가 아니면 농지 소유를 금지할 농지법이 있기에 누구라도 갸우뚱할 '대통령의 11년 영농 경력'을 지적하는 것"이라며 "농지를 산 지 9개월 만에 대지로 전환한 것 또한 LH 직원들이 비난 받는 이유와 다를 게 없다"라고 지적했다.

이어 "이명박 전 대통령 사저 부지에 대한 '탐욕', '욕심'이라 비난했던 장본인이 바로 문재인 대통령"이라며 "감정적 분노를 거두고 직접 국민 앞에 나서서 소상히 설명하면 될 것"이라고 촉구했다.

야당의 이같은 의혹 제기에 대해 여권에서는 '허위기재가 아니다'라는 취지로 일축했다.

노영민 전 대통령비서실장은 15일 CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼'와 인터뷰에서 "(사저 부지 매입의) 모든 것은 법에 따라 진행됐다. 이미 사실관계에 대해 확인이 끝난 사안"이라며 "야당이 보궐선거를 앞두고 정치적 이득을 취할 목적으로 대통령을 흠집 내려는 시도일 뿐"이라고 주장했다.

문 대통령이 농사 경력을 허위기재했다는 의혹에 대해서는 "대통령의 농사 경력은 전업농이거나 판매 목적이 아니며, 농사 경력은 농지 취득의 전제 조건이 아니다"라며 "농사 경력이 없어도 농지 취득이 가능하다"라고 반박했다.

매입한 토지의 형질을 변경했다는 의혹에 대해서는 "법대로 진행된 것"이라며 "기존 사저가 경호상 취약점이 많고 경호시설 건립부지도 지극히 제한적이었기에 부득이하게 이전할 수밖에 없었다"라고 해명했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr