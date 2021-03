[아시아경제 전진영 기자] 정성호 더불어민주당 의원은 15일 한국토지주택공사(LH) 사태와 관련. 3기 신도시 사업에서 LH를 배제하고 대신 경기주택도시공사가 주체가 돼야 한다고 밝혔다.

이재명 경기도지사의 측근으로 꼽히는 정 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 “국민들로부터 신뢰를 완전 상실한 LH는 해체 수준의 개혁을 하고 3기 신도시 사업 주체에서 사실상 배제해야 한다”면서 이같이 말했다.

그는 “그리고 3기 신도시는 해당 지역이 소재한 경기도의 경기주택도시공사(GH)가 주체가 되고 LH는 보조 참여하는 방향으로 하는게 어떤가 한다”고 제안했다.

정 의원은 “GH는 충분한 경험과 역량이 있고, 이 지사의 기본 주택을 원칙으로 하여 사업을 추진하면 집값 안정 및 서민 주거 안정에 획기적인 전환점이 되리라 확신한다”고 강조했다.

