문요한 정신과 전문의 ‘오십 이후 나만의 오티움 찾아라’

서대문50플러스센터, 책과 사람 잇는 '사이특강' 연다...박찬일 신계숙 문요한 박우란 등 최근 발간된 화제의 책 저자들 온라인 특강 나서



[아시아경제 박종일 기자] 서대문50플러스센터는 박찬일, 신계숙, 문요한, 박우란 등 최근 발간된 화제의 책 저자 4인과 함께하는 ‘2021 상반기 책과 사람을 잇는 온라인 사이특강’을 연다고 15일 밝혔다.

먼저 3월 31일에는 '내가 백년 식당에서 배운 것들' 저자인 박찬일 요리사가 ‘인생을 배우는 오래된 가게의 힘’, 4월30일에는 '일단 하는 인생' 저자인 신계숙 배화여대 교수가 ‘계숙식당, 인생을 요리하다’란 제목으로 강의한다.

5월27일에는 '오티움, 살아갈 힘을 주는 나만의 휴식' 저자 문요한 정신과 전문의가 ‘오십 이후, 나만의 오티움을 찾아라’, 6월30일에는 '딸은 엄마의 감정을 먹고 자란다' 저자 박우란 상담심리 전문가가 ‘부모를 넘어 나로 사는 법’이란 제목으로 강의한다.

특강은 서대문50플러스센터 유튜브 채널을 통해 해당 일 오후 2시부터 실시간 진행, 센터 홈페이지를 통해 강의마다 선착순 200명까지 사전 신청 후 무료 수강할 수 있다.

신청자에게는 해당 강의 시작 전 휴대전화 문자메시지로 온라인 접속 링크를 전송해 준다.

서대문구 통일로 484 공유캠퍼스 2층에 위치한 ‘서대문50플러스센터’는 50플러스 세대의 인식 전환과 인생 설계, 새로운 일자리 모색을 위해 다양한 교육과 지원 사업을 활발히 펼쳐 오고 있다.

