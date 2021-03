홍준표 "김종인 안철수 비판은 ‘소인배 정치’…단일화, 당사자 나서야"

[아시아경제 나주석 기자] 홍준표 무소속 의원이 15일 야권 후보 단일화와 관련해 김종인 국민의힘 비상대책위원장을 비판하고 나섰다. 김 위원장이 안철수 국민의당 서울시장 후보를 비판한 것은 ‘피아를 구분하지 못하는 소인배 정치’라는 것이다.

홍 후보는 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 야권 후보 단일화와 관련된 생각을 밝혔다.

먼저 홍 의원은 "야권 단일화를 앞두고 김종인 위원장까지 나서서 안철수 후보를 원색적으로 비방하는 것은 소인배 정치에 불과하다"며 "시대적 명제가 야권 단일화라면 중립적 입장에서 중재할 생각은 하지 않고 상대는 (더불어)민주당인데 같은 야권후보를 비방하는 것은 피아를 구분하지 못하는 소인배 정치"라고 지적했다. 이어 "그만하시고 물러서 계시라"고 당부했다.

앞서 김 위원장은 여의도 중앙당사에서 열린 당 중앙선거대책위원회 서울동행 1차 회의에서 "토론도 제대로 할 수 없는 사람이 서울시장 후보 될 수 없다"며 안 후보를 비판했다. 또 선거 출마 시 ‘당명, 기호를 빼자’는 안 후보 측 주장에 대해서도 "그렇게 자신 없는 사람이 무슨 출마를 하려고 하냐"고도 했다.

홍 의원은 이와 관련해 "지난 1년동안 그렇게 독선적으로 당을 운영하면서 심술을 부리더니 이제 한 달도 남지 않은 마지막까지 몽니정치를 하시겠냐"고 했다.

후보 단일화와 관련해서도 당 대신 후보가 직접 담판할 것도 당부했다. 홍 후보는 "야권 단일화는 둔 후보가 직접 담판으로 결정하도록 하는 것이 맞다"며 "정당에 얹히지 말고 인물로 승부하라"고 했다. 그는 "결과도 중요하지만 과정도 중요하다"며 "앙금과 상처를 남기는 단일화는 본선에서 어려움만 초래한다"고 했다.

