자이글, 지난해 영업익 흑자전환…"올해 의료기기·화장품 사업 통해 성장 기대"

[아시아경제 유현석 기자] 자이글 자이글 234920 | 코스닥 증권정보 현재가 3,875 전일대비 20 등락률 -0.51% 거래량 33,757 전일가 3,895 2021.03.15 14:57 장중(20분지연) 관련기사 자이글, 지난해 영업익 13억...전년比 흑자전환자이글, ZWC 세럼 중국 위생허가 획득…"중국 뷰티 시장 진출 기틀 마련"자이글, 현대홈쇼핑 주방특집전에 신기능 에어프라이어 '자이글 원큐' 서노여 close 은 지난해 영업이익 13억원을 달성하며 전년 대비 흑자전환에 성공했다고 15일 공시했다. 매출액은 180억원이며, 당기순이익은 9억원을 기록했다.

자이글은 지난해 초부터 흑자전환을 목표로 경영 효율화 전략에 나선 바 있다. 사업구조 및 영업체질 개선, 사업 역량 강화를 통해 재무건전성 확보에 성공했다. 해외 판매 채널 역시 강화하면서 수출에 대한 비중도 높여가고 있다.

올해는 뷰티 헬스케어 및 의료기기 관련 신사업의 비약적인 성장이 기대된다. 올 초 의료기기 GMP인증을 취득하며 의료기기 사업을 본격화할 수 있는 가운데, ZWC 세럼이 중국 위생허가를 취득하며 글로벌 진출의 청신호가 켜졌다.

또 피부 전문 브랜드인 피엘메드를 인수하면서 매출 제품을 다각화했다. 피엘메드는 우수한 품질을 인정받아 매니아층을 확보한 브랜드로, 향후 자이글의 캐시카우 역할을 할 것으로 예상되고 있다. 피부 케어 화장품뿐만 아니라 바디세제, 샴푸, 염모제 등의 개발 및 출시도 진행하고 있어 성장 속도가 가속화될 전망이다.

자이글 관계자는 "흑자경영을 선언한 이후, 철저한 재무 및 체질 개선에 돌입하여 흑자전환이라는 성과를 얻게 됐다"며 "올해는 개선된 구조를 바탕으로 기업적 성장과 함께 연관된 비즈니스에 대한 투자와 인수도 적극 검토할 것이며, 기존 주방가전 제품은 물론 뷰티, 헬스케어, 의료기기 등 다양한 분야에서 매출이 발생하게 될 것"이라고 말했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr