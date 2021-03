오세훈, 野 후보 단일화 없어도 박영선 앞서

'3자대결서 오차범위 내 앞서'

오세훈 35.6% 박영선 33.3% 안철수 25.1%

[아시아경제 나주석 기자] 4·7 서울시장 보궐선거가 다자구도로 전개되더라도 오세훈 국민의힘 후보가 오차 범위 내에서 우세하다는 여론조사가 15일 나왔다. 범야권 후보 단일화가 성사되지 않고서도 앞설 수 있다는 것이다.

리얼미터가 문화일보 의뢰로 지난 13~14일 서울 성인 1030명을 대상으로 조사한 여론조사(유무선 ARS, 95% 신뢰수준에 ±3.1%, 림가중 방식)에서 오 후보는 가상 3자 대결에서 35.6%로 박영선 더불어민주당 서울시장 후보(33.3%)를 2.3%포인트 앞섰다. 안철수 국민의당 서울시장 후보는 25.1%로 나타났다.

야권 단일 후보 선호도 조사에서도 오 후보가 앞섰다. 오 후보는 39.3%로 안 후보(32.8%)보다 앞섰다.

범야권 후보 단일화가 이뤄져 양자대결이 펼쳐질 경우에는 야권 단일후보가 박 후보를 크게 앞서는 것으로 조사됐다. 가상 양자대결에서 오 후보는 54.5%로 박 후보(37.4%)에 17.1%포인트, 안 후보는 55.3%로 박 후보(37.8%)에 17.5%포인트 각각 우세한 것으로 집계됐다.

자세한 여론조사 개요는 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 등을 참고하면 된다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr