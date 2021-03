팅크웨어, 아이나비 5000시리즈 대상 ‘상반기 전사 기획전’ 진행

아이나비 QXD5000, 아이나비 Z5000 플러스 2종 대상

할인 구매 바우처 제공…스마트 주차녹화 지원 SW업데이트 진행

[아시아경제 김희윤 기자] 팅크웨어는 내달 30일까지 ‘아이나비 상반기 전사 기획전’을 연다고 15일 밝혔다.

이번 기획전은 블랙박스 ‘아이나비 QXD5000’과 ‘아이나비 Z5000 플러스’ 2개 모델을 대상으로 진행된다.

행사 기간 제품 구입 후 등록 시 ‘아이나비 QXD5000’은 5만원 상당, ‘아이나비 Z5000 플러스’는 3만원 상당의 온라인 할인 바우처를 제공한다. 해당 바우처는 온라인 프리미엄 스토어를 통해 사용할 수 있다.

아울러 ‘아이나비 Z5000 플러스’ 구매 고객 대상 매주 10명을 추첨해 총 60명에게 4채널로 확장할 수 있는 좌우 사이드카메라(BCFH-50SW)도 증정한다.

팅크웨어 관계자는 "이번 상반기 프로모션에서는 프리미엄급 주요 제품 구입 시 각 제품 및 서비스에 따라 할인혜택을 받을 수 있도록 구성해 보다 많은 혜택을 드리고자 준비했다"며 "같은 기간 ‘아이나비 QXD5000’ 제품 소프트웨어 업데이트로 지원되는 스마트 주차녹화 기능은 아이나비가 새롭게 선보이는 차세대 녹화기능으로 환경 변화가 많은 장시간 주차 시에도 안정적인 녹화를 지원해 줄 수 있을 것으로 예상한다"고 밝혔다.

