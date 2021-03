코이카, 캄보디아 지뢰 제거 지원 나선다

[아시아경제 유인호 기자] 한국국제협력단(KOICA)이 캄보디아 지뢰 제거를 위해 캄보디아 지뢰제거청·유엔개발계획(UNDP)과 협약을 체결했다고 15일 밝혔다.

이번 협약은 지뢰 제거, 피해자 지원, 농촌 개발을 연계한 '메콩 미래 평화공동체 조성 프로그램'의 하나로 추진됐다고 코이카 측은 설명했다.

지뢰 제거 지역은 캄보디아 북서부로 바탐방·반띠민·파이린 3개주다. 이 지역에서 1960∼1970년대 베트남 전쟁과 크메르루주 내전 당시 매립된 지뢰로 인해 지금까지 6만4000여명의 사상자가 발생했다.

코이카는 2025년까지 1000만 달러(113억원)를 투입해 축구장 8000개에 해당하는 5682㏊에서 지뢰를 제거한다.

이에따라 코이카는 캄보디아의 지뢰 탐지·제거 역량 강화를 위한 전문가를 파견하고, 피해자 응급 의료와 재활을 지원한다. 향후 자체적으로 문제를 해결할 수 있도록 피해자 지원 네트워크 구축에도 나선다.

