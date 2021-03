"부모 몸에 바퀴벌레 들어갔다"…엄마 폭행치사·아버지 중태 빠뜨린 40대

경북 칠곡경찰서, 존속살해 혐의 등 영장…정신감정 의뢰

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 노부모를 폭행해 어머니를 숨지게 한 40대가 경찰에 검거돼 수사를 받고 있다.

경북 칠곡경찰서는 15일 존속살해 등 혐의로 A(47·노동)씨에 대해 구속영장을 신청했다.

경찰에 따르면 A씨는 지난 13일 오전 5시께 칠곡군 한 모텔에서 어머니(81)를 폭행해 숨지게 하고, 아버지(75)를 중태에 빠뜨린 혐의다.

이 남성은 경찰 조사에서 "부모 몸에 바퀴벌레가 들어가 바퀴벌레를 죽여야 한다고 생각하고 폭행했다"고 진술했다. 부산에 사는 A씨는 이날 부모와 함께 택시를 타고 서울 누나 집으로 가다가 여관에 투숙해 이 같은 범행을 저질렀던 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 "진술 과정에서 정확한 사건 경위를 파악하기 어려울 정도로 횡설수설, 정신감정을 의뢰한 상태"라며 "영장이 발부되면 정신감정 결과를 토대로 조사할 계획"이라고 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr