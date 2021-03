61주년 3·15의거 기념식에 정세균 총리 참석 … 허성무 창원시장, '특별법' 건의

허 시장 "대한민국 최초의 민주화 운동임에도 초라한 대접"

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 15일 국립 3·15민주묘지에서 국가보훈처가 마련한 '제61주년 3·15의거 기념식'에 정세균 국무총리가 참석했다.

3·15의거는 61년 전 학생들과 시민들이 부정 선거와 독재 정권에 저항하면서 4·19혁명의 도화선이 돼 우리나라 민주주의 초석을 다진 민주주의 역사이다.

이날 기념식은 3·15의거 유공자의 고귀한 희생을 기리고, 자유·민주·정의의 숭고한 정신을 계승, 발전시켜 국민 통합의 계기로 삼고자 '새 희망을 품고 가고 또, 간다'는 주제로 열렸다.

정세균 국무총리와 황기철 국가보훈처장을 비롯해 허성무 창원시장, 3·15의거 관련 국가유공자와 유족 등이 참석했다.

기념식 참석에 앞서 허성무 창원시장은 정세균 국무총리와 함께 3·15의거 발원지 동판과 상징 공간 조성 사업 현장을 방문해 발원지의 역사적 의미와 민주주의 정신을 되새기는 시간을 가졌다.

허 시장은 정 총리에게 3·15의거 발원지 동판 앞에서 의거 관련자 명예 회복과 보상을 담은 3·15의거 특별법 통과를 건의했다.

3·15의거 발원지는 독재 정권과 부정 선거에 항거한 민주화 운동의 도화선이 된 곳이다.

시는 민주주의 역사를 상징하고 교육, 체험할 수 있는 공간 조성을 위해 3·15의거 발원지 상징공간 조성을 추진하고 있다.

7월 중 개관해 '민주 성지 창원'의 정체성을 확립하고 대한민국 민주화 운동의 정통성을 회복할 수 있을 것으로 기대된다.

한편 허 시장은 지난 2일 세종시 행정안전부 전해철 장관에게 "3·15의거가 대한민국 최초의 민주화 운동임에도 4·19혁명이나 5·18광주민주화운동에 비해 초라한 대접을 받고 있다"며 '3·15의거 관련자 명예 회복 및 보상 등에 관한 법률'의 빠른 제정과 지역 사업 관련 특별교부세 지원 등을 건의했었다.

