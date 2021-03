[아시아경제 박지환 기자] 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 234,500 전일대비 2,000 등락률 +0.86% 거래량 408,671 전일가 232,500 2021.03.15 10:52 장중(20분지연) 관련기사 현대차, 최근 5일 기관 29만 664주 순매도... 주가 23만 5000원(+1.08%)[클릭 e종목] "현대차, 올해도 시장 점유율 늘릴 것"현대차 '스타리아' 최초 공개 "미래 모빌리티 경험"(종합) close 는 자동차 제조의 시장 수요 대응을 위해 아산공장의 생산을 재개한다고 15일 공시했다.

현대차는 앞서 8일부터 14일까지 아산공장이 자동차 생산 중단에 들어간다고 밝힌 바 있다.

