韓, 코로나19 불구 GDP 규모 세계 10위 탈환…첫 9위 가능성도

[세종=아시아경제 김현정 기자] 코로나19 충격에도 불구하고 지난해 한국 경제가 선방하며 세계 10위를 탈환할 것으로 보인다. 실적치에 따라서 근소한 차이를 보이는 캐나다를 앞서 사상 처음으로 9위에 자리할 가능성도 있다.

15일 경제협력개발기구(OECD)에 따르면 지난해 전망치 기준 한국의 명목 국내총생산(GDP)는 1조6240억달러로 11위인 러시아(1조4030억달러), 12위 브라질(1조3940억달러), 13위 호주(1조3330억달러) 등을 제치고 세계 10위를 달성할 것으로 전망된다. 이는 2019년(12위)보다 두 계단 상승한 순위이며, 2018년 이후 2년 만에 세계 10위를 탈환하는 것이다.

명목 GDP란 한 나라에서 재화와 서비스가 얼마만큼 생산됐는지를 보여주는 지표로, 시장가격(당해연도 가격)을 기준으로 집계한다. 이번 데이터는 OECD 전망(3월 중간·12월 경제전망) 기준 성장률 실적과 디플레이터, 환율(달러·자국 화폐)을 활용해 추산한 것이다.

사상 처음 9위에 오를 가능성도 있다. 현재 우리나라의 전망치 기준 명목 GDP는 캐나다(1조6200억달러)를 근소한 차이로 제치는 수준이어서 실적치에 따라 9위에 오를 여지가 있다.

이런 결과는 지난해 코로나 충격 속에서도 우리 경제가 상대적으로 선방한 영향으로 풀이된다. 지난해 한국경제 성장률(-1.0%)은 주요 20개국(G20) 가운데 중국(2.3%), 터키(1.8%)에 이어 3위를 기록한 바 있다. G20 회원국 내 선진국 중에서는 가장 양호한 실적이었다.

