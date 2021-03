한국장학재단, 상임감사로 이승천 대신대 석좌교수 선임

[아시아경제 한진주 기자] 한국장학재단은 신임 상임감사로 이승천 대신대학교 석좌교수를 선임했다고 15일 밝혔다.

이승천 상임감사는 계명대학교 법학과를 졸업하고 동 대학의 공법학 석사·박사과정을 수료했다. 대구미래대학교 교수, 국가균형발전위원회 국민소통 특별위원, 민주평화통일자문회의 상임위원, 경북대학교 산학협동교수, 한국법학회 부회장 등을 역임했다.

한국장학재단 상임감사는 임원추천위원회가 복수로 추천해 공공기관 운영위원회의 심의·의결을 거친 사람 중 기획재정부장관의 제청으로 대통령이 임명한다. 재단은 이사장 1명과 상임이사 2명, 비상임이사 12명 이내, 상임감사 1명을 둘 수 있다. 이사 임기는 모두 2년이며 1년 연임 가능하다.

한국장학재단은 한국장학재단 설립 등에 관한 법률에 근거해 2009년 5월 7일에 설립됐고 ▲국가장학금 및 학자금대출 지원 ▲대학생 연합기숙사 등 학생복지 시설 설치·운영 ▲기부금 조성·인재육성 지원 등이다.

