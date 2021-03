[아시아경제 유병돈 기자]14일 서울 구로구의 한 가정집에서 도박판을 벌인 중국 동포 9명이 경찰에 덜미를 잡혔다. 이들은 코로나19 방역조치 위반(집합제한 명령 위반)으로 행정조치도 내려질 예정이다.

서울 구로경찰서는 이날 오후 2시 33분께 구로동의 한 주택에서 마작을 한 50∼60대 남성 7명과 여성 2명을 도박장 개장 등 혐의로 입건·조사하고 있다고 밝혔다.

경찰은 5명 이상이 모여 방역수칙을 위반했다는 신고를 받고 출동했다가 도박 현장을 덮친 것으로 전해졌다. 판돈은 모두 150만원 가량인 것으로 알려졌다.

경찰은 일용직 노동을 하는 중국 동포들이 휴일을 이용해 모인 것으로 파악하고 있으며, 집합 제한 명령 위반으로 관할 구청에 통보할 예정이다.

