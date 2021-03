[신간안내]'뮤직숍'·'팀장 리더십 수업' 外

'사두면 오르는 경기도 아파트'

◆뮤직숍= 풍성한 음악 이야기와 생동감 넘치는 인물들이 어우러져 유쾌한 웃음과 따스한 감동을 전한다. 배경인 영국의 어느 항구 도시는 중요치 않다. 누구나 자기가 아는 어떤 곳을 떠올리면 이와 비슷한 삶들이 존재한다. 보편성을 토대로 인간적인 매력과 온정을 그려 진정한 긍정과 낙관의 의미가 무엇인지 일깨워준다. "그리움의 끝을 잡고 있으면 사랑이 이루어진다."(레이철 조이스 지음/조동섭 옮김/밝은세상)

◆팀장 리더십 수업= 팀장이 갖춰야 할 역량과 자세를 설명한다. 역할, 목표설정, 권한위임, 성과관리, 갈등관리, 감성리더십, 소통법 등이다. 탄탄한 이론과 생생한 사례를 함께 다루며 한국 기업 실정에 맞는 현실적인 리더십을 가리킨다. 조직에서 발생하는 여러 가지 문제점을 새로운 관점에서 재해석해 특별한 해결책을 제시한다. 오랜 직장생활과 강의를 통해 직간접적으로 체득한 팀장의 역할을 이해하기 쉽게 정리한 실무지침서다.(김정현 지음/센시오)

◆사두면 오르는 경기도 아파트= 정부는 서울 인구의 분산과 아파트 매매의 안정을 위해 신규 철도 노선, 기존 노선 연장 계획, 3기 신도시 계획 등을 발표했다. 초보자들이 경기도 아파트에 투자하도록 많은 기회를 마련하는 것이다. 저자는 종잣돈이 부족해 서울을 포기한 사람도 내 집 마련을 하고, 안정적인 시세차익도 노릴 수 있는 지금이 경기도 투자의 적기라고 주장한다. 미래 부동산 시장을 주도할 열여섯 지역을 소개하고, 나만의 투자 원칙을 지키며 수익을 내는 비결을 알려준다.(박희용 지음/길벗)

