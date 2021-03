장애인고용公 "쿠팡, 작년 장애인 200여명 신규채용"

배송원 통근차량 운전 등 7개 직무 발굴

'이커머스 쇼핑파트너' 200여명 채용

"올해도 신규 채용, 직무 개발 이어간다"

[세종=아시아경제 문채석 기자] 한국장애인고용공단은 쿠팡과 협력해 지난해 7개의 직무를 발굴해 200여명의 장애인 신규 채용 성과를 냈다고 14일 밝혔다.

공단은 쿠팡과 함께 여성, 중증, 장년 장애인 등 장애 유형 및 직무를 분석해 배송원 통근 차량 운전, 무인 자판기 관리 등 7개 직무를 발굴했다.

이렇게 개발한 직무는 '이커머스 쇼핑파트너'로 이름지었다. 공단이 구직자를 추천하고 맞춤 훈련 서비스를 제공해 200여명의 장애인을 신규 채용했다.

쿠팡의 장애인고용률은 2019년 0.54%에서 지난해 1.84%로 올랐다. 쿠팡은 장애인 고용 전담팀을 꾸려 신규 채용을 이어가고, 공단과 새로운 장애인 직무를 개발하고 있다.

조향현 공단 이사장은 "직무개발 컨설팅을 확대하고 좀 더 촘촘한 지원정책을 개발해 장애인 일자리가 계속 늘 수 있도록 추진하겠다"고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr