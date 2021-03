김하나 작가 ‘박완서를 기억하며'...유튜브 진행

강남구, 2021 ‘주제가 있는 월간 인문학’ 북콘서트 운영...30일 ‘박완서를 기억하며’ 유튜브 진행

[아시아경제 박종일 기자] 강남구(구청장 정순균)가 인문학 대중화를 통한 시민의식 함양을 위해 2019년도부터 진행해 온 ‘주제가 있는 월간 인문학’ 북콘서트를 올해도 이달부터 매월 1회 개최한다.

월간 인문학 행사는 김하나·김금희·박상영(3월), 김진명(4월), 이시형·박상미(6월), 오은영(7월), 타일러 라쉬(8월), 임홍택(9월), 채사장(10월), 김중혁(11월) 등 인기 작가들을 매월 초청해 강연과 공연, 토론 등 다채로운 형식의 북콘서트가 각기 다른 주제로 열릴 예정이다.

먼저 이달 30일에는 팟캐스트 ‘책읽아웃’ 김하나 작가 진행으로 역삼도서관에서 ‘작가들의 쾌락책담2 : 박완서를 기억하며’를 유튜브 생중계한다.

김금희·박상영 작가가 ‘나목’, ‘그 많던 싱아는 누가 다 먹었을까’ 등 박완서 저서를 주제로 그의 일생과 작품에 관한 이야기를 나눈다.

모든 행사는 강남구립도서관 유튜브 채널을 통해 매월 라이브로 진행된다.

자세한 사항은 강남구청 책읽는도시팀 또는 강남구립도서관으로 문의하거나 홈페이지를 참고하면 된다.

한편, 강남구는 지난해 11월 전국 2309개 도서관이 경합한 ‘전국도서관 운영평가’에서 대통령 소속 도서관정보정책위원회 위원장 특별상을 수상, 우수지자체로 선정되는 등 책 읽는 도시문화 조성을 위해 노력하고 있다

