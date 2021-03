러시아 경찰, 방역수칙 위반 이유로 야권인사 200여명 체포

[아시아경제 권재희 기자] 러시아 경찰이 모스크바 시내의 한 호텔에서 열린 정치 포럼에 참석한 야권 정치인 등 약 200명을 체포했다.

코로나19 확산을 막기 위한 방역 수칙을 위반했고, '바람직하지 않은 단체'의 회원이 참석했다는 이유에서다.

13일(현지시간) 타스 통신에 따르면 모스크바 경찰은 방역 수칙을 어기고 포럼을 개최하려한 한 200여 명을 연행했다.

모스크바 경찰은 "이들 대부분은 (바이러스에서) 자신을 보호할 수단이 없었으며, 참석자 중 연방 정부로부터 바람직하지 않은 조직으로 지정된 단체의 회원도 있었다"고 밝혔다.

체포된 참석자 중에는 모스크바 시의원과 상트페테르부르크 시의원, 전 예카테린부르크 시장 등 야권 정치인이 다수 포함됐다.

이날 포럼은 석유 재벌이자 러시아에서 추방당한 인사인 미하일 호도르코프스키가 설립한 '오픈 러시아'에서 주최한 행사로, 러시아 정부는 2015년 오픈 러시아 등 30여 개 단체를 바람직하지 않은 조직으로 지목했다.

