때리고 분뇨 뿌리고…기숙학교 여학생 16명 성폭행·학대한 美부부

[아시아경제 김봉주 기자] 미국에서 여자 기숙학교를 운영해온 부부가 학생 16명을 학대하고 성추행하는 등 102건의 중범죄 혐의로 기소됐다.

11일(현지시간) CNN 보도에 따르면, 에릭 슈미트 미주리주 검찰총장은 지난 10일 '희망의 서클(Circle of Hope)' 여학교의 전 운영자인 보이드, 스테파니 하우스홀더 부부가 받고 있는 혐의를 공개했다.

남편인 보이드 하우스홀더가 받는 혐의는 법정강간, 2급 법정음해, 학생과의 성접촉, 아동학대, 2급 아동 성추행, 아동 복지 위협 등 모두 80가지다.

아내 스테파니는 아동 학대·방임 11건, 아동 복지 위협 11건 등 총 22건의 혐의를 받고 있다.

보이드는 무릎으로 학생들의 등을 누르고 팔굽혀펴기를 시키거나, 학생들의 몸·머리를 벽에 박게 했다. 또 손과 벨트 등으로 때리고, 학생들의 얼굴에 말의 분뇨를 뿌리기도 했다.

학교는 부부의 범행이 언론이 보도된 지난해 8월 20명의 학생을 탈출시킨 뒤 폐쇄됐다.

주 검찰은 이들의 학대 정도를 조사하기 위해 기숙학교로부터 압수한 문건들과 인터뷰 및 진술 등을 토대로 수사를 진행하고 있다.

슈미트는 "하우스홀더 부부는 학생들을 대상으로 성적, 육체적, 정신적 학대를 하는 끔찍한 범죄를 저질렀다"며 "끝까지 수사해 정의가 실현될 수 있도록 계속해서 노력할 것"이라고 강조했다.

하우스홀더 부부는 지난 10일 열린 첫 공판에서 범행 사실을 전부 부인했다.

또 지난 9월 스테파니는 '더 스타'와의 인터뷰에서 "학생들은 화가 났고 누군가를 비난하고 싶어해 스스로를 피해자라고 주장하는 것"이라고 말했다.

