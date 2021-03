중기중앙회, '중소기업 바로알리기 아이디어 공모전' 개최

[아시아경제 이준형 기자] 중소기업중앙회는 '제12회 중소기업 바로알리기 아이디어 공모전' 작품 접수를 진행한다고 14일 밝혔다. 중소기업에 대한 부정적 편견을 해소하고 중소기업의 사회적 역할과 위상을 재조명하기 위한 공모전이다. 신청 기간은 다음달 19일까지다.

이번 공모전에선 중소기업과 함께한 이야기, 중소기업의 사회적 역할과 가치 등을 주제로 한 포스터, 영상, 에세이 및 중소기업 인식개선 아이디어 기획서를 접수 받는다. 주요 공모 대상은 중고등학생, 특성화고 재학생 및 졸업생, 중소기업 재직자 등이다.

중기부는 제출된 작품에 대한 전문가의 심사를 거쳐 수상자를 최종 선정한다. 중소기업 인식 개선에 대한 이해도, 활용도, 창의성, 영향력 등이 기준이다. 대상(1점)에게는 상금 100만원과 사회부총리 겸 교육부장관상을 수여한다.

이 외에도 최우수상(사회부총리 겸 교육부장관상), 우수상(중소벤처기업부장관상), 준우수상(중소기업중앙회장상), 특별상(IBK기업은행장상, 네이버 대표이사상) 등 61명에게 상장과 총 715만원의 상금을 수여한다.

'참 괜찮은 중소기업', 중기중앙회, '행복한 중기씨' 홈페이지에서 참가신청서를 내려받아 신청할 수 있다.

한편 중기중앙회는 지난달 15일부터 '참 괜찮은 중소기업' 정식 서비스를 개시해 중소기업 인식 개선을 위한 다양한 사업을 추진하고 있다. 아울러 지난해 중소벤처기업부, IBK기업은행과 체결한 '중소기업 우수인력 확보와 청년실업 해소를 위한 업무협약'에 따라 중소기업 취업률이 높은 특성화고를 대상으로 5년간 5000만원의 장학금을 지원할 계획이다.

이태희 중기중앙회 스마트일자리본부장은 "우리 경제의 버팀목 역할을 하는 중소기업의 중요성에 대해 많은 사람들이 공감하길 바란다"고 밝혔다. 이 본부장은 "이달 말부터 진행되는 중소기업 인식개선 교육으로 일자리 미스매치를 해소하고 우수 고졸 인재의 중소기업 취업 기회를 확대하기 위해 힘쓰겠다"고 덧붙였다.

