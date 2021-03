'기후위기 대응' 선제적 준비…'서울시민회의' 운영

상반기 ‘기후위기 대응’… 시민 1000명, 전문가, 공무원 온·오프라인 공론

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 지난해에 이어 올해도 ‘기후위기 대응’을 의제로 시민이 참여하는 새로운 유형의 정책 공론장인 ‘서울시민회의’를 운영한다고 14일 밝혔다. ‘서울시민회의’는 기존 청책 수준의 시민참여 프로세스를 넘어 시민이 제안, 숙의·공론을 주도해 시민 스스로 정책을 결정하는 새로운 시민 민주주의 모델로 2020년부터 도입해 운영하고 있다.

‘서울시민회의’는 그 해의 화두가 된 이슈나 사회적 현안에 대해 온오프라인으로 숙의·토론, 분야별 세부 정책으로 도출한다. 성별과 연령 제한 없는 서울시민 1000명과 분야별 전문가, 서울시 공무원이 참여한다.

서울시는 시민들이 ‘서울시민회의’ 의제 선정 과정부터 참여할 수 있게 공론의제에 대한 시민의견을 수렴하는 사전조사를 실시하고 서울시 관련부서 및 전문가 협의를 거쳐 시민 삶에 영향이 큰 현안을 의제로 선정한다.

서울시는 올해 상반기에 토론할 의제를 ‘기후위기 대응’으로 삼고 전 지구적 문제인 기후위기 대응에 지역사회 및 시민사회 역량을 집중해 시민주도로 사회문제를 해결한다는 목표다.

이에 서울시는 ‘2021 서울시민회의’에 참여할 시민을 내달 15일일까지 공개모집한다. 서울시 정책에 관심 있는 서울시민이라면 나이제한 없이 누구나 참여할 수 있다.

최종 선발된 시민은 ‘서울시민회의’ 시민위원으로 위촉되며 ?주제별 회의 ?시민총회에 참여해 주요 정책을 공론·결정한다. 서울시는 코로나19 상황을 고려해 현장토론 참석 인원을 최소화한다.

오관영 서울시 서울민주주의위원장은 “민주주의적 가치를 지키며 다양한 영역에서의 자발적 시민참여야 말로 우리 사회를 바꿀 수 있는 힘이자 민주주의를 구현하는 원동력”이라며 “시민이 제안, 숙의, 결정 과정을 주도해 서울형 민주주의를 구현하는 ‘서울시민회의’를 통해 행정이 미처 찾아내지 못한 일상의 문제 해법을 시민 집단지성으로 찾아나가겠다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr