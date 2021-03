더불어민주당 “변창흠 사의, 민심 따른 적절한 조치”

[아시아경제 유병돈 기자] 더불어민주당이 변창흠 국토교통부 장관의 사의 표명에 대해 “민심을 따른 적절한 조치”라는 평가를 내놨다.

민주당은 12일 최인호 수석대변인 명의의 입장문을 통해 이같이 밝혔다.

최 대변인은 “당은 2·4 대책의 차질 없는 추진을 위해 입법과 실행 계획에서 반드시 구체적인 성과가 나오도록 최선을 다할 것”이라며 “국민들께서 인정할 때까지 투기 근절, 재발 방지, 불법 이익 환수를 위한 대책을 마련하는 데 최선을 다하겠다”고 전했다.

앞서 변 장관은 이날 오전 국회 국토교통위원회 전체회의에 출석한 뒤, 오후 청와대에 사의를 표한 것으로 알려졌다.

이에 따라 지난해 12월 28일 임명된 변 장관은 '시한부 장관'으로 활동하게 됐다.

