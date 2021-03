'박형준 딸 입시 의혹' 공유한 조국에 하태경 "뻔뻔함 우주 최강"

조국, '박형준 딸 입시 의혹' 게시글 삭제

[아시아경제 허미담 기자] 하태경 국민의힘 의원은 조국 전 법무부 장관이 박형준 국민의힘 부산시장 후보 자녀의 입시 비리 의혹을 다룬 기사를 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)에 공유한 데 대해 12일 "뻔뻔함은 우주 최강"이라고 일갈했다.

하 의원은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "조 전 장관이 박 후보가 딸 입시부정에 개입했다는 가짜뉴스를 페이스북에 버젓이 공유했다"며 이같이 비판했다.

그는 "조 전 장관은 자녀 가짜 인턴확인서를 직접 조작했다는 혐의로 재판을 받고 있고 부인은 표창장 위조해 실형 판결까지 받았다"며 "자신이 입시부정 저질렀다고 모든 사람이 다 똑같은 줄 아는 거냐, 아니면 입시부정으론 부족해 허위사실 유포죄도 죄목에 추가하고 싶은 거냐"고 지적했다.

이어 "법무부 장관까지 지낸 공인이라면 최소한의 사실확인 정도는 하는 게 기본 도리"라며 "조 전 장관이 공유한 악의적 흑색선전과 달리 박 후보의 딸은 홍익대 입시나 편입시험 자체를 본 적이 없다"고 주장했다.

끝으로 하 의원은 "당연히 실기시험 역시 없었다"며 "시험을 안 봤는데 청탁으로 높은 점수를 받았다는 건 궤변을 넘어 망상"이라고 꼬집었다.

앞서 조 전 장관은 전날 자신의 페이스북을 통해 '박형준 부산시장 후보의 자녀 입시비리 의혹 충격'이라는 제목의 기사 링크를 공유했다. 기사에는 박 후보의 딸이 2008년 홍익대 미대 입시 실기시험을 치른 후, 박 후보의 부인이 당시 홍익대 교수를 찾아가 잘 봐달라고 부탁했다는 의혹이 담겼다.

이를 두고 누리꾼들은 조 전 장관의 부인이 입시비리 혐의로 유죄 판결을 받았는데 이 같은 게시물을 올리는 것은 적절치 않다고 비판했다. 논란이 일자 현재 조 전 장관의 게시물은 삭제된 상태다.

한편 조 전 장관의 아내인 정경심 동양대 교수는 딸 조민 씨의 입시 비리 혐의로 지난해 12월 1심에서 징역 4년을 선고받고 법정 구속됐다.

당시 재판부는 "정 교수가 딸 조민 씨의 자기소개서와 표창장을 의학전문대학원 등에 제출하는 데 적극 가담했고 입시 비리 관련 공소 사실은 모두 유죄가 인정된다"고 판시했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr