[아시아경제 유병돈 기자] 바이넥스 바이넥스 053030 | 코스닥 증권정보 현재가 14,950 전일대비 450 등락률 +3.10% 거래량 7,510,938 전일가 14,500 2021.03.12 15:30 장마감 관련기사 최종결과 발표!! 효과 뛰어난 백신!! SK바이오사이언스가 만든다?!![오늘 장마감 분석] 52주신고가 종목 및 등락률 총정리바이넥스, 검색 상위 랭킹... 주가 -12.92% close 는 일본의 암 치료제 개발업체(Noile-Immune Biotech)의 주식 25만6871주를 약 105억원에 추가 취득한다고 12일 공시했다.

주식 취득 뒤 지분율은 5.8%가 된다. 주식 취득 예정일은 공시 당일이다.

바이넥스는 이번 주식 취득의 목적을 "차세대 고형암 CAR-T치료제 시장에 대한 전략적 진출"이라고 밝혔다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr