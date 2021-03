변창흠 국토교통부 장관, 文대통령에 사의 표명…文대통령 "책임지는 모습 보일 수밖에 없다 생각하지만"

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 변창흠 국토교통부 장관의 사의 표명과 관련해 공공 주도형 주택공급과 관련한 입법의 기초작업까지는 마무리해야 한다고 밝혔다.

정만호 청와대 국민소통수석은 12일 오후 "변창흠 국토부 장관이 오늘 문재인 대통령에게 사의를 밝혔다"고 전했다.

정 수석은 "이에 대해 대통령은 '책임지는 모습을 보일 수밖에 없다고 생각한다. 다만, 2.4 대책의 차질 없는 추진이 매우 중요하다. 변창흠 장관 주도로 추진한 공공주도형 주택공급 대책과 관련된 입법의 기초 작업까지는 마무리해야 한다'고 말했다"고 설명했다.

