[아시아경제 지연진 기자] KC그린홀딩스 KC그린홀딩스 009440 | 코스피 증권정보 현재가 4,320 전일대비 130 등락률 +3.10% 거래량 65,463 전일가 4,190 2021.03.12 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-8일KC그린홀딩스, 태양광에너지 테마 상승세에 5.04% ↑KC그린홀딩스, 폐기물처리 테마 상승세에 2.93% ↑ close 는 지난해 12월31일 기준 보통주 1주당 2949원을 현금배당한다고 12일 밝혔다. 배당금총액은 44억9928만원이다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr