"ISA에서 국내 주식 투자 가능"…KB증권, 중개형 ISA 출시

청약 우대, 수수료 할인 등 혜택 제공도

[아시아경제 이민우 기자] KB증권이 국내 주식도 투자할 수 있는 중개형 개인종합자산관리계좌(ISA)를 출시한다.

KB증권은 오는 15일부터 이 같은 중개형 ISA를 출시한다고 12일 밝혔다. 기존의 신탁형, 일임형 ISA에는 펀드, 주가연계증권(ELS), 환매조건부채권(RP) 등과 함께 예적금만 담을 수 있었지만 중개형 ISA를 통해 국내 상장주식까지 담을 수 있게 된 것이다.

중개형 ISA는 국내 상장주식의 개별 종목 매매가 가능하며, 주가가 하락해 손실이 발생해도 다른 금융상품의 수익과 상계하는 손익통산이 적용돼 절세가 가능하다. 게다가 순이익 200만원(서민형 가입자는 400만원)까지 비과세되고 초과금액에 대해서는 9.9% 분리과세의 혜택을 누릴 수 있다.

기존에는 소득이 있는 경우에만 가입이 가능했지만 올해부터는 만19세 이상이면 소득이 없어도 누구나 가입할 수 있고 의무가입기간도 5년에서 3년으로 단축된 만큼 투자자들의 이목을 끌 것으로 전망된다.

오는 15일부터 전국 영업점 및 홈페이지, 홈트레이딩시스템(HTS), 모바일트레이딩시스템(MTS) 등을 통해 가입할 수 있다. 투자 결과에 따라 원금손실이 발생할 수 있다. 자세한 내용은 가까운 KB증권 영업점 및 고객센터를 통해 문의하면 된다.

한편 KB증권은 중개형 ISA 출시와 함께 다양한 행사도 진행한다. 먼저 올해 말까지 중개형 ISA 계좌를 개설한 고객에게는 공모주 청약 우대 혜택을 제공한다. 청약일 기준으로 중개형 ISA 계좌에 전월말 자산 2000만원 이상(납입기준)인 고객에게는 공모주 청약 우대(200%) 혜택을 제공한다.

또한 오는 5월말까지 중개형 ISA 계좌를 개설한 모든 고객에게 발급일로부터 60일까지 사용가능 한 금융상품쿠폰을 제공한다. 계좌 개설후 행사 대상 상품을 10만원이상 매수해 잔고를 5월말까지 유지하는 고객 선착순 1000명에게 3만원 상당의 모바일상품권을 제공한다.

수수료 혜택도 있다. 올해 말까지 중개형 ISA 계좌 개설 시 조건에 충족한 고객에게 온라인 국내주식매매 수수료 혜택을 제공한다. 온라인 국내주식매매 수수료 혜택 행사와 관련된 자세한 내용은 홈페이지 등을 통해 확인할 수 있다.

이홍구 KB증권 WM총괄본부장은 "절세효과 및 다양한 금융상품에 국내상장주식 투자까지 통합 관리 가능한 중개형 ISA 출시가 된 만큼 무엇보다도 좋은 상품과 서비스 제공을 통해 고객 자산관리에 도움이 되도록 노력하겠다"고 말했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr