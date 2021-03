이석현 전 국회부의장 "이재명·이낙연 당무委 충돌은 가짜 뉴스"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사와 이낙연 더불어민주당 대표 간 당무위원회 회의에서 자리 배정을 놓고 충돌이 있었다는 일부 언론보도를 정면 반박하는 글이 잇달아 올라오고 있다.

조영민 민주당 경기도 중앙협력본부장에 이어 이석현 전 국회부의장(민주당)은 11일 밤 페이스북을 통해 '민주당 이간하는 가짜뉴스 주의보'라는 글을 통해 "이낙연 (민주당)대표와 이재명 (경기도)지사가 당무회의 때 고성으로 자리다툼했단 엉터리 보도에는 내가 증인"이라며 정면 반박했다.

이어 "회의 전 이낙연 대표실에 이재명 지사가 인사 왔을 때도 내가 있었고, 당무의회도 참석했다"며 "이 지사 좌석은 (언론에 보도된 것과 달리) 미리 준비돼 있었다"고 전했다.

또 "이낙연 대표가 한 말씀 하시라고 (이재명 지사에게)권유하기도 하는 등 시종 화기애애했다"고 덧붙였다.

앞서 일부 언론은 지난 10일 이낙연 대표가 마지막으로 당무위원회를 주재하던 날 이재명 지사 좌석 배정을 두고 양측 관계자들이 험악한 분위기 속에 충돌 직전까지 이르렀다고 보도했다.

하지만 조영민 민주당 경기도 중앙협력본부장은 같은 날 이를 반박하는 글을 통해 "경기도 중앙협력본부장 자격으로 실제 현장에 있었던 사람으로서 (이재명 지사와 이낙연 대표 측 관계자들 간)'충돌', '고성' 등은 전혀 없었음을 증언드린다"고 전했다.

이어 "(당무위원회가 열리는)현장에서 (이재명)지사 좌석에 대해 (더불어민주)당으로부터 '친절한' 안내를 받았고, 안내 받은 자리에 지사께서 착석했다"며 "당에서는 (감사하게도) 김대중 대통령의 사진이 뒤로 보이는 자리를 배정해주시며 배려해 주셨다"고 덧붙였다.

조 본부장은 아울러 "이재명 지사의 당무위 참석 의사는 중앙협력본부에서 당으로 제가 직접 전달했으니 사전통보 없이 방문했다는 것도 사실이 아니다"며 "그리고 당무위 입장 시 이낙연 대표와 이재명 지사는 두 손을 꼭 잡고 등장했고, 그 야말로 '원팀'임을 재확인한 자리였다"고 당시 상황을 설명했다.

이 지사도 이날 당무위 참석에 앞서 기자들을 만난 자리에서 "이낙연 대표께서 어려운 시기에 큰 성과를 냈고, 안정적으로 (당을)잘 이끌어왔다"며 "(민주)당원의 한 사람으로서 큰 혜택을 받았기 때문에 감사 말씀 겸 그동안 고생하셨다고 박수쳐 드리러 왔다"고 했다.

이 지사는 하루 뒤인 11일에는 민주당 내 갈등을 부추기는 근거없는 '가짜뉴스'가 판치고 있다며 "지상 최대의 이간작전이 시작됐다"고 개탄했다.

그는 그러면서 당내 사적 욕망을 위해 이간질을 악용하는 당원은 적에게 이로움을 주는 '간자'일 가능성이 높고, 정론직필을 버리고 가짜뉴스 양산에 혈안이 된 언론에 대해서는 재기 불능 수준의 징벌적 배상을 할 수 있는 제도적 장치를 마련해야 한다고 주장했다.

