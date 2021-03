네이버, 1만7000명 인플루언서 성장 돕는다…1억 수익 창작자도

[아시아경제 부애리 기자] 네이버가 창작자 중심 검색 서비스인 '인플루언서 검색'에서 활동하고 있는 창작자들을 대상으로 성장 지원프로그램을 실시한다.

네이버는 12일 '네이버 인플루언서 센터'를 열었다고 밝혔다. 네이버 인플루언서를 대상으로 제공하는 프로그램을 모아볼 수 있는 공식 온라인 사이트다.

'네이버 인플루언서 센터'에서는 인기 창작자들의 콘텐츠 창작 노하우와 성공 사례를 지속적으로 공유한다. 세무, 회계 등 다양한 분야의 전문가 컨설팅을 받을 수 있는 '엑스퍼트 컨설팅' 프로그램과 광고 배너 운영·제작을 지원하는 '슈퍼애드' 프로그램을 운영한다.

'엑스퍼트 컨설팅'은 네이버 엑스퍼트로 활동하고 있는 전문가와 네이버 인플루언서 간 연결을 지원한다. 창작자들이 콘텐츠 창작 과정에서 어려움을 겪을 수 있는 세금, 저작권 등 다양한 문제에 대해 도움을 받을 수 있다.

네이버 관계자는 "네이버 엑스퍼트 역시 잠재 고객을 확보하고, 전문성을 고도화해볼 수 있는 계기가 될 것"이라고 설명했다.

'슈퍼 애드' 프로그램은 인플루언서들이 관련 분야의 중소사업자(SME)와 사용자들과도 더 잘 연결 될 수 있도록 다양한 형태의 온라인 광고를 지원할 계획이다.

네이버에 따르면 '인플루언서 검색'에는 20개 분야에서 1만7000명이 활동하고 있다. 이중 52%가 유튜브와 동시에 활동 중이다.

네이버 인플루언서들은 '인플루언서 검색'에서 제공하는 '키워드챌린지'를 통해 1년간 7만8000개의 키워드에 대해 300만개 이상의 콘텐츠를 만들어냈으며, 일평균 3만4000건의 새로운 콘텐츠를 생산하고 있다.

인플루언서 검색을 통해 월 300만원 이상의 수익을 창출하는 인플루언서는 전년대비 40% 이상 증가했다. 연간 1억원 이상의 광고 수익을 가져가는 창작자도 늘어나기 시작했다.

네이버는 '네이버 인플루언서'의 창작 역량과 재능을 커머스, 라이브 등 다양한 영역으로 확대하며 시너지를 높일 수 있는 방향도 고민 중이다.

김승언 네이버 아폴로 CIC 대표는 "네이버와 함께하는 창작자들의 안정적인 창작 환경과 장기적인 보상 강화 마련에 가장 중점을 두고 있다"며 "창작자들이 계속해서 성장해나갈 수 있도록 필요한 기술과 플랫폼 고도화에 집중하고, 보상 프로그램과 비즈니스 협업 모델도 계속해서 발전시키겠다"고 말했다.

