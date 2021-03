우리카드, 2억 달러 규모 해외 ESG채권 발행

우리금융그룹 ESG경영 일환…국내 여전사 최초 해외 ESG 포모사본드 발행

만기 5년, 미화 2억달러 규모

조달금액은영세소상공인 자금지원 활용



[아시아경제 기하영 기자]우리카드는 중소·영세가맹점 금융지원을 위해 미화 2억 달러 규모의 해외 ESG(환경·사회·지배구조) 채권을 발행한다고 12일 밝혔다. 국내 여신전문금융회사 최초의 ESG 포모사본드이자 우리카드 최초의 공모사채 발행이다.

만기는 5년으로 금리는 미화 달러 국채금리 5년물에 1.00%를가산한 수준에서 정해졌다. 이번 채권은 리보 폐지에 대응해 국내 최초의 포모사시장 고정금리채권으로서의 첫 발행이다. 이를 통해 고정금리채도 포모사시장에서 발행 가능하다는 것을 보여준 좋은 성과라고 평가받았다.

글로벌 금융기관인 크레딧에그리콜, HSBC, 소시에터 제너럴이 공동 주관을 맡았으며, 싱가폴증권거래소(SGX)와 대만증권거래소(TPEx)에동시 상장해 양 거래소의 투자자들이 채권을 더욱 손쉽게 거래할 수 있도록 투자자의 폭과 유동성을 높였다.

조달된 자금은 코로나19 바이러스 확산으로 어려움을 겪고 있는 중소?·영세가맹점에 대한 카드결제대금 지급 시기를 앞당겨 정산하는 등 사회적 가치 창출을 위해 활용될 예정이다.

우리카드 관계자는 “최근 글로벌 금융시장의 변동성 확대에 따른 불안 심리에도 불구하고, 우리카드에 대한 높은 대외 신인도와 ESG 채권에 대한 투자자들의 큰 관심을 받으며 성공적으로 발행조건을 확정 지을 수 있었다”고 말했다.

한편, 포모사본드란 대만 자본시장에서 외국기관이 현지 통화인 대만 달러가 아닌 다른 국가의 통화로 발행하는 채권이며, ESG 채권은 중소?영세가맹점의 금융지원 등 사회적 가치 창출을 목적으로 발행하는 특수목적 채권을 말한다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr