광주경찰, 산정지구 내 부동산 ‘투기 의혹’ 살펴본다

토지 거래 내역 확보

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주경찰이 정부의 3기 신도시 신규 공공주택 지구로 선정된 광주광역시 광산구 산정지구 내 토지거래 내역을 들여다보고 있다.

광주광역시경찰청은 최근 산정지구 내 토지 매매자들과 공공기관과의 연관성 등 투기 의혹이 있는지에 대해 살펴보고 있다고 11일 밝혔다.

부동산 투기의혹에 대해 국가수사본부와 협조 및 관할지역 내 조사 위해 꾸려진 전담팀이 사실관계를 확인하고 있다.

광주 광산구 산정지구는 지난해 7월 9일 LH에서 광주광역시에 빛그린산단과 관련한 배후산단 조성에 대한 제안을 한 곳이다.

이에 따라 광주경찰은 지난 2018년 1월 1일부터 현재까지로 기간을 설정하고 토지거래 내역을 확보했다.

토지 매입자의 친인척까지 범위를 넓혀 관계 공직자들의 명단과 대조 작업을 펼칠 예정이다.

광주경찰청 관계자는 “현재 토지거래 내역은 확보한 상태며 추후 광주시와 협조해 명단을 대조하는 등 투기 의혹에 대해서 면밀히 들여다볼 예정이다”고 말했다.

