▶ 송경재 씨 별세, 현철·현석(신세계푸드 대표이사)·진화 씨 부친상 = 11일, 서울 삼성병원 장례식장 2호, 발인 13일 오전 7시. ☎ 02-3410-3151

