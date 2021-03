[세종=아시아경제 주상돈 기자] 한국전력공사가 조만간 사장 모집절차에 본격 착수한다. 오는 4월 임기만료를 앞둔 김종갑 한전 사장의 연임이 불발된 것이다.

11일 산업통상자원부 관계자는 "김 사장의 연임에 검토했지만 연임하지 않는 것으로 결론냈다. 한전이 새 새장 선임을 위한 공모절차를 진행할 것"이라고 말했다.

앞서 지난달 중순 한전은 신임 사장 선출을 위한 임원추천위원회(임추위)를 구성했다. 하지만 김 사장의 연임여부가 결정되지 않아 사장 모집절차는 진행하지 않고 있었다.

김 사장의 연임이 불발된 만큼 한전 임추위는 차기 사장 선출을 위한 모집 공고를 낼 예정이다.

한전의 임추위 운영규정에 따르면 위원회는 3~5배수로 사장 후보자를 선정해 공공기관운영위원회에 추천해야 한다.

한전 관계자는 "임추위 통해 접수 기간 등을 정해 공모절차를 진행할 것"이라고 말했다.

