대한과학, 지난해 영업이익 36억…전년대비 63%↑

대한과학은 11일 지난해 영업이익으로 전년대비 63% 늘어난 36억원을 기록했다고 공시했다. 매출액은 11% 증가한 615억원, 순이익은 27억원으로 41% 성장했다.

회사 측은 “연구용 실험기기 종합유통과 제조사업 집중경영으로 수익을 늘렸다”고 설명했다.

이날 대한과학은 결산배당으로 보통주 1주당 60원의 현금배당을 결정했다고 공시했다. 배당금총액은 4억4714만원으로 시가배당율은 0.3%다.

