"총알배송 꺼려져요…미안해서" 잇따른 택배노동자 죽음, 소비자도 갈등

일부 소비자들 배달 앱 이용 자제 움직임

"잇따른 노동자 과로사에 죄책감", "기업들 바뀌어야"

지난해 과로사한 택배노동자 16명

24시간 이내 '신속배송', 노동자 건강에 큰 부담

전문가 "과로사 문제 커지면 소비자 행동 구체화할 수도"

[아시아경제 임주형 기자] #서울시에 거주하는 프리랜서 신모(27) 씨는 최근 택배업체 신속배송 서비스 이용을 자제하고 있다. 그는 최근 택배노동자 과로사 관련 보도를 잇따라 접하고 난 뒤 택배 서비스 이용을 꺼리게 됐다"며 "내 주문이 노동자들의 과로에 간접적으로 기여하는 것 같은 생각 때문에 죄책감이 든다. 과로 논란이 없는 업체 서비스를 이용하려는 시도도 해 봤지만, 솔직히 유통업 전체가 피땀으로 얼룩져 있는 것 같다"고 토로했다.

택배노동자 과로사 논란이 끊이지 않는 가운데 일부 소비자들이 '배달 이용 자제' 선언을 하는 사례가 늘고 있다. 지금 당장 택배 서비스 이용을 완전히 끊는 것은 불가능하더라도 조금씩 줄여나가겠다는 것이다. 특히 이들은 택배업 근로자의 작업량을 급격히 늘려 온 신속배송 수요를 줄여 과로 문제를 해소하길 희망하고 있다. 전문가는 이같은 소비자 행동이 구체화할 경우 유통업 전반에 큰 영향을 미칠 수 있다며, 유통업체들의 적극적인 과로 문제 해결을 촉구했다.

배달 서비스 이용을 꺼리게 된 사람은 신 씨 뿐만이 아니다. 경기도 화성 거주 직장인 김모(31) 씨는 택배노동자 과로사 논란을 보면서 "격무에 시달리며 사는 게 우리들 모습과 크게 다르지 않은 것 같아 마음이 불편해졌다"고 토로했다.

이어 "나 한 사람이 택배를 쓰지 않는다고 해서 근로 환경이 바뀌거나 노동자들 삶이 더 나아질 거라 생각하지는 않지만, 항의 차원에서 평소 이용하던 배달 앱을 삭제했다"며 "언젠가는 기업들이 근로 환경에 더 신경 쓰는 날이 오기를 바란다"고 했다.

택배노동자 근로 환경 개선을 촉구하는 목소리는 사회관계망서비스(SNS), 인터넷 커뮤니티 등에서도 확산하고 있다. 특히 누리꾼들은 당일 주문한 상품이 다음날 오후 도착하는 신속배송 서비스를 문제로 지적하기도 했다.

한 누리꾼은 트위터에 "24시간 총알배송이 노동자 입장에서 사실 엄청난 부담인데, 경쟁 과열로 마치 기본 서비스처럼 인식되는 측면이 있다"라며 "추가 비용을 지불하더라도 마땅한 개선 방안이 있었으면 좋겠다"고 썼다.

또 다른 누리꾼은 "당분간 신속배송 서비스 이용은 중단하기로 했다"며 "사람이 갈려나가는 데 나 혼자 살짝 더 편해진다고 무슨 의미가 있을까"라고 반문하기도 했다.

실제 택배노동자들의 과로사는 끊이지 않고 있다. '택배노동자과로사대책위원회' 발표에 따르면, 지난해에만 16명의 택배노동자가 과로사로 사망한 것으로 나타났다.

택배업계 과로사의 원인은 당일 주문해 바로 다음날 자택에 배송해주는 신속배송 서비스가 큰 비중을 차지하고 있다.

신속배송 서비스는 유통업 주문 체계 전산화·빅데이터 분석 등 최신 IT 기술 도입의 혁신이기도 하지만, 근로자들의 심야 노동 비중을 높인다는 점에서 문제가 된다.

예를 들어 11일 주문이 들어온 물품을 다음날 오후까지 배송하려면, 이날 심야부터 12일 새벽까지 물품 정리·포장·배송 준비 작업을 완료해야 한다. 이렇다 보니 신속배송 이용이 늘수록 노동자들의 심야 및 새벽 근무 강도도 높아질 수밖에 없는 셈이다.

심야·새벽 시간 근무는 심장 및 뇌혈관 질환 발생 확률을 증대시켜 과로사로 이어질 수 있다.

임상혁 녹색병원장은 지난해 10월 한 매체에 기고한 글에서 "과로사의 원인 중 장시간 노동보다 더 위험한 게 바로 심야노동"이라며 "심야노동은 수면장애를 유발하고 부주의한 행동 및 안전사고 가능성을 높인다"라고 경고한 바 있다.

임 원장에 따르면 심야노동은 인간의 생체 리듬을 헤쳐 심혈관계질환 발생 위험을 증가시킨다.

그는 "많은 회사들이 직원의 근로 강도가 높아지지 않도록 관리해 과로사가 벌어지지 않을 것이라고 주장하지만, 이는 매우 잘못된 생각"이라며 "장시간노동보다 더 위험한 게 심야노동이며, 자정까지 주문을 하면 다음 날 새벽에 물품을 받는 이른바 '총알배송'은 노동자를 죽이는 배송"이라고 주장했다.

전문가는 유통업계 과로사 문제가 심화할 경우 소비자들의 '배달 불매' 움직임 또한 구체화할 가능성이 크다며, 유통업체들의 적극적인 노동 환경 개선 노력을 촉구했다.

이은희 인하대 소비자학과 교수는 "윤리적인 문제에 민감한 소비자들일 수록 노동자의 처우 문제 등에 민감하게 반응할 수밖에 없고, 이러한 반응들은 인터넷을 통해 빠르게 확산할 수 있다"며 "택배 노동자들의 과로사 문제가 계속 고쳐지지 않고 악화되면 전면적인 온라인 배달업체 불매 운동이 벌어질 가능성도 있다고 본다"고 전망했다.

그러면서 "이같은 문제가 발생하면 유통업체 및 종사자들에게도 좋지 않은 영향을 끼칠 수 있다"며 "유통업체 스스로 문제가 심각해지기 전에 신속한 노동 환경 개선에 나서는 자세가 필요할 것"이라고 조언했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr