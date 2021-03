김해시, 독서동아리 활동비 지원 … 총 540만원

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시가 독서문화 생활화의 기반이 되는 독서동아리 활성화를 위해 독서동아리 활동비 지원 공모를 한다고 11일 밝혔다.

지원 대상은 김해시에 등록된 독서동아리 중 성인 5인 이상으로 구성된 독서동아리로 월 1회 이상 정기모임을 가져야 한다.

현재 97개의 독서동아리가 등록돼 있으며, 신규 독서동아리는 16일까지 등록해야만 공모 신청할 수 있다.

신청은 신청서, 운영계획서 등의 제출서류를 작성해 17일부터 25일 18시까지 장유도서관 담당자 전자우편으로 제출하면 된다.

18개의 동아리를 선발해 30만원을 지원한다. 지원금은 독서 활동을 위한 도서 구매비, 강사비, 물품구입비, 다과비, 인쇄비, 견학·체험활동비 목적으로만 사용할 수 있다.

서류심사, 지방보조금 심의위원회의 심의 등을 거쳐 5월 중으로 지급될 예정이다.

더욱 자세한 사항 및 제출서류 양식은 시청 홈페이지 고시·공고 또는 김해통합도서관 홈페이지에서 확인할 수 있다. 문의 사항은 장유도서관으로 하면 된다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr