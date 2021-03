미국인 37%, 머스크 트윗 보고 투자했다

머스크 美 자본시장 영향력 입증

[아시아경제 권재희 기자] 미국인의 37%가 전기차업체 테슬라의 최고경영자(CEO) 일론머스크의 트윗을 보고 투자를 한 경험이 있다는 설문조사 결과가 나왔다.

올해 들어 머스크의 트윗 하나에 가상통화 가격이 급등하고, 특정 종목 주가가 요동치는 등 머스크가 자본시장에 미치는 영향력이 입증된 것이다.

10일(현지시간) 미 경제전문매체 마켓인사이더가 여론조사업체 피플세이를 인용해 보도한 바에 따르면 지난달 6~8일 3만400명을 대상으로 온라인 설문조사를 한 결과 응답자의 37%가 머스크 트윗을 토대로 투자한 적이 있는 것으로 나타났다.

응답자의 21%는 머스크의 트윗을 보고 한두 번 투자 했다고 답했다. 머스크의 트윗을 보고 여러차례 투자했다고 응답한 사람은 16%였다.

머스크가 트위터에 올린 글 때문에 주가가 움직이는 상황에 대해 48%는 "매우 재미있다"고 평했고, 29%는 "전혀 재미있지 않다"고 응답했다.

머스크는 지난 1월 말 미국 개미군단과 공매도 기관 투자자들이 일전을 벌인 게임스톱 사태 당시 개인 투자자 편을 들면서 주가 급등에 불을 질렀다.

또 비트코인과 도지코인 등 가상 화폐를 옹호하는 트윗을 연달아 날리며 시장 변동성을 키우기도 했다.

이처럼 자본시장을 움직이는 머스크에 대해 응답자의 33%는 그를 좋아한다고 답했다. 싫어한다고 응답한 비율은 6%였다.

머스크에 대해 호불호가 없다는 사람은 43%였다.

또 머스크를 알고 있다고 응답한 사람 중의 대부분은 그를 긍정적으로 평가했다.

48%는 그가 천재라고 응답했고, 재미있다(22%), 좋은 방향으로 미친 사람(12%)이라는 답변이 뒤를 이었다.

머스크를 부정적으로 보는 사람들은 얼간이(7%), 나쁜 방향으로 미친 사람(6%), 못마땅한 괴짜(5%)라고 평했다.

머스크를 존경한다는 사람들은 열정과 헌신(45%), 솔직한 의견표명(22%) 등을 이유로 꼽았고, 머스크를 몹시 싫어한다는 사람들은 그가 오만(35%)하고, 변덕스럽게 행동(24%)한다고 꼬집었다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr