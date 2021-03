김종인 "LH 땅투기 의혹, 집권세력 투기 DNA 확산된 사례"

[아시아경제 나주석 기자] 김종인 국민의힘 비상대책위원장은 11일 한국토지주택공사(LH) 직원들의 땅투기 의혹과 관련해 "문재인 정권 불공정의 완결판이라는 지적이 나온다"며 "부동산에서 민심의 역린을 크게 건드렸다"고 지적했다.

김 위원장은 이날 국회에서 열린 비상대책회의에서 "정권의 핵심 인사 다수가 강남 땅부자로 똑똑한 한 채, 재테크 달인이 허다한데도 국민에게는 공공주택을 강요했다"며 "이번 사태는 집권세력의 투기 DNA가 공직 전방위 확산된 사례"라고 규정했다.

그는 "현 집권세력이 반칙과 특권을 통해 대한민국을 총체적 불공정공화국으로 만들었다"며 "촛불정부를 자처했지만 기대감이 분노로 변화면서 민심이 흉흉하다"고 질타했다. 김 위원장은 "성난 민심은 LH 투기사태와 관련해 이 정권 무엇이 두려워 검찰과 감사원 조사를 원천 차단하는지 묻고 있다"며 "공정 가치를 무너뜨리는 정권에 국민의 분노와 엄중한 심판이 보궐선거를 통해 표출될 것이라고 확신한다"고 말했다.

주호영 국민의힘 원내대표 역시 "부동산 투기 전쟁을 선포했던 정권이 시장을 옥죄고 선한 시민을 잠재적 투기꾼으로 몰고, 진짜 투기꾼은 잡지도 못하고 배만 불려줬다"며 "문 대통령은 기회는 균등하고 과정은 공정하며 결과는 정의로울 것이라고 말씀했지만, 그토록 강조했던 공정과 신뢰를 무너뜨린 엄정한 책임을 대통령 자신에게 먼저 물어야 한다"고 말했다.

