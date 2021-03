SK매직, '올클린 공기청정기 바이러스 핏' 체험단 모집

[아시아경제 김철현 기자] SK매직(대표 윤요섭)은 신규 출시한 살균 공기청정기 '올클린 공기청정기 바이러스 핏'을 소재로 한 신규 광고를 선보이고 고객 체험단 모집을 진행한다고 11일 밝혔다.

이 제품은 호흡기 감염을 일으키는 휴먼 바이러스, 코로나 바이러스 등 공기 중 떠다니는 각종 유해 바이러스와 세균을 99.9% 감소시킨다. 한국오존자외선협회로부터 살균 인증 마크를 획득했고 미국 식품의약국(FDA)에도 등록됐다.

SK매직은 올클린 공기청정기 바이러스 핏 출시를 기념한 할인 프로모션을 오는 31일까지 진행하며 렌털 고객을 대상으로 월 렌털료 15% 할인 혜택을 제공한다. 오는 12일부터 내달 1일까지 제품을 무료로 직접 체험해볼 수 있는 고객 체험단도 모집한다.모집 인원은 블로그 25명, 유튜브 5명 총 30명으로 오는 5월까지 제품 사용 후기를 SNS 등을 통해 알리는 미션을 수행하게 된다. 자세한 내용은 공식 온라인몰 SK매직몰 내 이벤트 페이지를 통해 확인할 수 있다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr