bhc치킨, 1~2월 가맹점 매출 22% 증가…"역대 최고치"

[아시아경제 이승진 기자] bhc치킨이 지난해에 이어 올해도 두 자릿수 성장을 이어가고 있다.

bhc치킨은 올 1월부터 2월까지 가맹점 누적 매출을 분석한 결과 전년대비 22% 증가했으며, 지난해 기록한 역대 1~2월 매출 최고치 기록을 이번에 다시 경신했다고 11일 밝혔다.

bhc치킨은 지난해 가맹점 월평균 매출이 매월 20~40%대의 증가율을 보이며 사상 첫 매출 4000억 원을 돌파했다. 올해도 1월부터 가맹점 매출이 두 자릿수 증가율을 연이어 보이고 있어 높은 성장률이 예상된다.

bhc치킨의 매출 호조는 높아진 배달음식 수요와 올해 첫 신메뉴인 ‘포테킹 후라이드’의 높은 인기가 주효했다. 그동안 추진해왔던 투명 경영, 원칙 경영, 상생 경영도 지속적인 성장세에 한몫을 했다고 bhc 치킨 측은 분석했다.

bhc는 조류인플루엔자(AI)로 인한 육계 시세 상승으로 인한 매입비 인상을 가맹점에 반영하지 않고 지난 1월부터 기존 가격으로 공급하고 있다. 공급가 유지 정책은 3월까지 시행되며 이에 따른 본사가 부담하는 가맹점 간접적 지원 규모는 60억 원 규모다.

아울러 bhc치킨은 가맹점 인테리어 및 시설 개선 등 전반적인 매장 인프라 재구축을 골자로 하는 ‘가맹점 상생경영 100억 원 지원 프로젝트’를 진행하고 있다. 3월까지 250여 개 매장에 대해 착공될 예정이며 점포 환경 개선에 따른 가맹점 경쟁력이 높아져 매출과 가맹점 이익의 상승이 기대된다.

bhc치킨 관계자는 “독자경영 이후 추진한 투명경영, 원칙경영, 상생경영이 이제는 시스템으로 자리 잡아 지속적인 성장의 근간이 되고 있다”라며 “앞으로도 가맹점과의 상생경영을 바탕으로 다양한 신메뉴 개발과 품질관리 및 고객중시 경영을 강화해 두 자릿수 성장을 올해도 이어 나가겠다”라고 말했다.

