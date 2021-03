현대카드 "티몬·11번가 등에서 결제금액의 50%, M포인트로 결제하세요"

15일부터 21일까지 '현대카드 M포인트위크 07' 개최

선착순 1000명에 50% 재적립 기회도

[아시아경제 기하영 기자]현대카드는 오는 15일부터 21일까지 '현대카드 M포인트위크 07' 이벤트를 진행한다고 11일 밝혔다. 요일 별로 지정된 온라인쇼핑몰과 배달앱에서 M포인트 사용 혜택을 제공하는 행사다.

이번 M포인트위크는 오는 15일 티몬을 시작으로, 16일 Hmall과 17일 11번가 에서 이용금액의 50% M포인트 결제 혜택을 제공한다. 18일에는 하이마트쇼핑몰에서, 19일에는 옥션에서 같은 혜택이 주어지고, 주말인 20일과 21일에는 각각 요기요와 CJmall에서 쇼핑 금액의 절반을 M포인트로 결제할 수 있다.

M포인트를 보유한 회원들은 사용처 별로 결제 건당 최고 15만 M포인트까지 사용 가능하다. 또 현대카드는 매일 오전 11시부터 M포인트를 사용한 고객 중 선착순 1000명에게 사용한 M포인트의 50%를 재적립 해주는 혜택도 제공한다.

M포인트는 카드 사용처와 월 카드 사용금액에 따라 결제금액의 최대 6%까지 적립되는 포인트로, 어떤 가맹점에서 사용하든 제한없이 적립된다. 이렇게 적립한 M포인트는 자동차 구매를 비롯해 쇼핑과 외식, 주유, 영화, 여행, 렌탈 서비스, 보험료 납부 등 온·오프라인의 164개 브랜드, 5만5000여 사용처에서 활용할 수 있다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr